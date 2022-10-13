《經濟通通訊社１３日專訊》據《證券時報》報道，最近一段時間，愈來愈多的地方政府出

手「回購」當地商品房，梳理發現，多數城市提出的「回購」普遍與安置房、保障房、租賃住房

等房源籌集掛勾。

諸葛找房數據研究中心首席分析師王小嬙稱，雖然回購商品房短時間內能夠對市場起到利好

作用，緩解房企現金流緊缺的局面，但長遠看，房地產市場的修復還需購房者恢復信心。

地產股今早全體走弱，金地集團（滬：６００３８３）瀉７﹒８％，濱江集團

（深：００２２４４）急跌６﹒８％，華發股份（滬：６００３２５）跌６﹒６％，招商蛇口

（深：００１９７９）挫５﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）跌４﹒６％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌３﹒６％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒４％，中華企業

（滬：６００６７５）跌２﹒３％，新湖中寶（滬：６００２０８）、上海臨港

（滬：６００８４８）跌約１％。



＊８－９月多地政府回購商品房＊



９月份，濟南市國資委官網發布《收購存量房源助力租賃市場－－集團公開採購社會優質存

量房作為租賃儲備房源》，不過，該文當前已不在濟南市國資委官網顯示。８月份，湖州市房地

產市場平穩健康發展聯席會議辦公室文件稱，鼓勵收購滯銷房，對困難房地產企業的滯銷房，鼓

勵國有企業收購，作為保障安置用房等。此外，河北省邯鄲市磁縣發布支持樓市措施，包括根據

磁縣棚戶區、城中村改造需求，可購置存量商品房用作異地安置住房，盤活存量市場房源。

市傳蘇州市政府計劃定向回購部分新房項目；克而瑞統計顯示，９月蘇州市區商品住宅的成

交面積約為１２２﹒９９萬平方米，環比增加１２６﹒８８％，同比增加９３﹒３４％；有業內

人士認為，９月成交商品住宅中或含部分蘇州政府回購房源。（ｊｔ）

