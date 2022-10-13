《經濟通通訊社１３日專訊》成立不足四年的城銀清算，有前高層涉腐敗受查，今年６２歲

的原黨委書記、董事長崔瑜在被查一年之後被「雙開」。紀委監委駐人民銀行紀檢監察組、江蘇

省紀委監委通報稱，崔瑜嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、工

作紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪、貪污犯罪，且在黨的十八大後不收斂、

不收手，甚至在黨的十九大後仍不知止、變本加厲，性質嚴重，影響惡劣。

崔瑜於１９８２年７月進入人民銀行工作，其後曾被調派往深圳、南寧工作，至２０１９年

２月出任城銀清算總經理，同年１２月任董事長，官至正廳局級，翌年８月起兼任城銀清算黨委

書記，但在同年年底轉任中國人民銀行參事，直至被查。

據《財新》引述知情人士指，崔瑜涉嫌利益輸送，其丈夫的生意和她在南寧及深圳分行時分

管的幾個業務條線都有關，崔瑜還幫他人拿過第三方支付牌照。

至於紀委監委通報則稱，崔瑜喪失理想信念、背棄初心使命，對組織不忠誠不老實，對抗組

織審查調查，進行迷信活動；無視中央八項規定精神，長期收受可能影響公正執行公務的禮品禮

金和消費卡，違規佔用周轉住房，違規發放薪酬獎金、自定薪酬，生活奢靡、貪圖享樂；違規繳

納養老保險、職業年金，虛增企業年金基數，重複取酬；利用職務影響倒賣紀念幣牟利；利用職

務便利大肆斂財，為他人謀取利益並非法收受巨額財物；貪欲膨脹、大小錢通吃，長期要求單位

、他人報銷票據、支付費用，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排；不正確履行職責；通過公

款支付、報銷個人費用以及補發薪酬等方式侵吞、騙取公款等；組織觀念淡薄，違反議事規則，

隱瞞不報個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部職工錄用、晉升工作中為他人提

供幫助謀取利益。（ｅｙ）

