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AH股新聞

13/10/2022 14:16

《神州能源》中國今冬ＬＮＧ進口量迎十六年來首降，緩解全球壓力

　　《經濟通通訊社１３日專訊》因為需求增長已下滑至２００２年以來的最慢水平，中國液化
天然氣（ＬＮＧ）進口商將在今年冬季遠離現貨市場。咨詢公司ＪＬＣ、ＩＣＩＳ和
Ｒｙｓｔａｄ　Ｅｎｅｒｇｙ估計，中國ＬＮＧ進口總量將出現自２００６年以來的首次大幅下
降，進口量將介於６５００萬至６７００萬噸，低於２０２１年創下的紀錄高位７８９０萬噸。
需求的減少意味著中國今年應會將全球最大ＬＮＧ進口國的頭銜讓給日本，從而緩解全球市場的
壓力，並讓歐洲大大鬆一口氣。在烏克蘭危機期間，第一大天然氣供應國俄羅斯削減了管道天然
氣流量，迫使歐洲四處尋找供應。
　　ＪＬＣ分析師Ｒｉｃｋｉ　Ｗａｎｇ估計，中國今年第四季ＬＮＧ進口量將同比下降五分之
一，達到２２４億立方米，或１６４０萬噸。據《路透》引述四位市場貿易商稱，獨立天然氣分
銷商ＥＮＮ和國營的中化集團預計將繼續把定期ＬＮＧ貨物轉銷歐洲或其他北亞買家。
　　ＪＬＣ、ＳＩＡ能源和Ｒｙｓｔａｄ能源的分析師也預計，今年中國的總體天然氣消費量將
保持穩定，甚至下降２％，達到３７００億立方米左右，這是至少２００２年以來的最慢增速。
（ｗｌ）

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