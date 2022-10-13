《經濟通通訊社１３日專訊》中國海關將於明日公布９月貿易數據。據《路透》綜合約３０

家機構預估中值顯示，海外經濟景氣度回落，恐拖累中國９月以美元計價出口同比增速進一步回

落至４﹒１％，創五個月低點（８月出口同比增７﹒１％）；進口同比料增１％，仍在低位徘徊

（８月進口同比增０﹒３％）；貿易順差為８１０億美元（８月貿易順差７９３﹒９億美元）。

瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤在報告中指出，官方和財新製造業ＰＭＩ中新出口訂單指數

均下行，近幾個月歐美ＰＭＩ也有所回落，另一方面９月八大主要港口外貿集裝箱吞吐量同比增

速維持０％左右的弱勢，而沿海港口外貿貨物吞吐量也從同比跌２％進一步小幅走弱至跌３％。

華創證券首席宏觀分析師張瑜亦表示，從南韓、越南出口來看，外需回落對製造國出口的壓力已

凸顯，而且中國的外貿前瞻數據如重點港口外貿貨物吞吐量等數據也弱於８月。



＊受訪機構對出口的預測值偏差較大＊



不過受訪機構對出口的預測值偏差較大，預測值落在１﹒４％－１１％的寬闊區間。中信証

券宏觀團隊認為，９月上旬由於颱風影響八大樞紐港口外貿集裝箱吞吐量同比增速大幅下滑，但

中旬便出現了快速的抬升，預計下旬也將維持較好的增長勢頭，全月增速水平可能略好於８月。

該團隊稱，儘管出口從三季度開始由於外需的放緩將出現趨勢性回落，但月度維度還可能由

於疫情、天氣等因素出現波動，預計９月出口增速有望維持在１０％左右，進口方面由於出口需

求的帶動疊加國內製造業景氣的改善，預計增速有望實現５％左右。（ｗｌ）

