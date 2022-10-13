《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》五年一次的中共黨代會－－中國共產黨第

二十次全國代表大會，１０月１６日在北京開幕。被視為中共二十大最後一個「預備會議」的中

共十九屆七中全會１０月１２日閉幕，並發布了會議公報，外界視之為二十大報告的定調。

七中全會討論並通過了十九屆中央委員會向二十大的報告、十九屆中紀委向二十大的工作報

告、《中國共產黨章程（修正案）》，決定將這３份檔案提請二十大審查和審議。

根據以往的會議議程，二十大會期約一周，在閉幕次日舉行中共二十屆一中全會，選出新一

屆中央政治局委員、中央政治局常委及中央委員會總書記。一中全會閉幕後，新一屆中央政治局

常委將與中外記者見面。

二十大正值中國共產黨最高層「大換屆」，以往的「大換屆」是指最高領導人兩屆任滿的更

換，「小換屆」則是指一屆任滿可能連任。人事更迭將成為二十大主要關注焦點。習近平自十八

大擔任中共中央總書記、在十九大連任。



＊「兩個確立」寫入黨章＊



七中全會的會議公報指出，確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代

中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家

事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。

二十大一項重任務是修改黨章，外界相信「兩個確立」應該會寫入黨章。「兩個確立」是指

「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位」，「確立習近平新時代中國特色社會主義思

想的指導地位」。

根據慣例，二十大將提出未來５年的發展目標和主要任務。《求是》雜誌在二十大前夕發表

社論稱，二十大要對全面建成社會主義現代化強國「兩步走」戰略安排進行宏觀展望，重點部署

未來五年的戰略任務和重大舉措，並強調「搞好這五年發展至關重要」。「兩步走」是十九大提

出的發展戰略：第一個階段是到２０３５年基本實現社會主義現代化；第二個階段是從２０３５

年到本世紀中葉，建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，這也是第二個百年

（２０４９年建國一百年）奮鬥目標。



＊外界關注會否成為防疫政策調整窗口期＊



內地新冠疫情沒清零，外界關注二十大是否將成為防疫政策調整窗口期。不過，官媒《人民

日報》近期接連發表關於堅持「動態清零」的評論文章，指出「躺平」不可取，「躺贏」不可能

。中國當前疫情防控政策符合國情、符合科學，堅持就是勝利。

國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受《央視》訪問，就中國堅持動

態清零的總方針解釋，他稱如果沒有一些嚴格的措施執行，面對新的Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株

，很容易會破防，一旦破防，造成的損失和危害將會是巨大。

梁萬年早前對外媒稱，許多人誤解動態清零的意思是指中國不能夠出現新冠疾病，事實上清

是指清疫情。對於二十大後中央會否有機會改變政策，梁萬年說好難回答，因為他是學者，具體

逐步放鬆的時間表從科學角度無法明確划定，三年抗擊疫情以來，中國一直在持續根據對疾病和

病毒的了解和應對工具箱的豐富，不斷優化完善防控策略和措施。

