《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒從比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）相關負

責人獲悉，比亞迪印度分公司已經考慮在印度建第二個工廠，並將在適當的時候對外公布。比亞

迪目前在印度設有一家工廠，用於生產比亞迪ｅ６。

比亞迪早前在印度新德里召開品牌發布會，宣布正式進入印度乘用車市場，並發布第一款高

端純電ＳＵＶ元ＰＬＵＳ。（ｃａ）

