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AH股新聞

13/10/2022 09:04

比亞迪印度分公司考慮在印度建設第二個工廠

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒從比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）相關負
責人獲悉，比亞迪印度分公司已經考慮在印度建第二個工廠，並將在適當的時候對外公布。比亞
迪目前在印度設有一家工廠，用於生產比亞迪ｅ６。
　　比亞迪早前在印度新德里召開品牌發布會，宣布正式進入印度乘用車市場，並發布第一款高
端純電ＳＵＶ元ＰＬＵＳ。（ｃａ）

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