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AH股新聞

13/10/2022 09:21

【新冠肺炎】梁萬年：中國堅持動態清零，因新病毒易破防危害巨大

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，接
受《央視》訪問時被問到中國為何堅持動態清零的總方針。梁萬年解釋，從發病率、感染率、死
亡率和重症率來說，中國在全球應該是最低的國家之一，如果沒有一些嚴格的措施執行，面對新
的Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株，很容易會破防，一旦破防，造成的損失和危害將會是巨大。
　　此外，梁萬年接受英國廣播公司訪問時又提到，很多人誤解動態清零的意思是指中國不能夠
出現新冠疾病，事實上清是指清疫情，不是零感染，不是零疾病，不是零容忍，發現疫情就撲滅
，讓疫情不造成持續的傳播。
　
＊二十大後放寬？梁萬年：好難回答＊
　
　　內地官媒連日重申「動態清零」可持續而且必須堅持；新華社、《光明日報》等央媒亦加入
造勢，強調疫情防控絕不能「躺平」。央媒集中表態，令網民認為中共二十大後放寬疫情管控的
期望將落空。
　　被問到二十大後中央會否有機會改變政策，梁萬年說好難回答，因為他是學者，對於他來說
，這個不是重要問題，因為抗擊疫情是科學抗疫，這個亦是中央政府特別強調。（ｃａ）

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