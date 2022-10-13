  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

13/10/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒３６億元，買騰訊沽恒生國企

　　《經濟通通訊社１３日專訊》昨日（１２日）恒指低開７４點，報１６７５８點。最高升
２０８點報１７０４０點，最低跌３９３點報１６４３８點。恒指收報１６７０１點，跌１３１
點或０﹒７８％。
　　北水全日淨流入１１﹒３６億元，減少６３﹒６％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、理想汽車（０２０１５）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是恒
生中國企業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、中國海洋石油（００８８３）。
　　主板成交１１２８﹒０２億元增加２３﹒７％。其中港股通成交２５８﹒１億元，佔總成交
２２﹒９％。
　
＊傳阿里８８ＶＩＰ引入騰訊視頻會員＊
　
　　據報阿里巴巴（０９９８８）付費會員服務８８ＶＩＰ或將在「雙十一」前引入騰訊旗下騰
訊視頻會員，騰訊視頻回應指「暫無接入計劃，具體信息以官方公布為準」。
　　據內媒《３６氪》早前報道，有認證為阿里巴巴集團的員工在職場社交平台稱，「
８８ＶＩＰ積分將可以免費兌換騰訊視頻會員，已經在內部灰度測試，預計雙十一前上線」，有
用戶在評論區表示已經完成申領。
　　８８ＶＩＰ是淘寶和天貓的付費訂閱會員服務，之前最大的賣點之一為集合優酷、網易雲音
樂、餓了麼等多款ＡＰＰ會員服務。
　　騰訊控股跌０﹒３９％報２５３﹒６元，北水淨買入８﹒９億元；理想汽車升６﹒８４％報
８１﹒２元，北水淨買入４﹒４億元；中國移動升０﹒３％報５０﹒１元，北水淨買入３﹒７億
元。
　　恒生中國企業跌０﹒５２％報５７﹒６８元，北水淨賣出１２﹒４億元；盈富基金跌
０﹒８％報１７﹒３５元，北水淨賣出９﹒７億元；中國海洋石油跌１﹒０３％報９﹒５８元，
北水淨賣出２﹒６億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　８﹒９０
　　理想汽車　（０２０１５）　　　　　　４﹒４３
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　３﹒７１
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　１﹒４１
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　０﹒６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　－１２﹒４０
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　－９﹒６７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－２﹒６３
　　協鑫科技　　　（０３８００）　　　　　－１﹒１７
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　－０﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金