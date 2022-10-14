《經濟通通訊社１４日專訊》《財新網》從多個信息源證實，曾在網絡上公開舉報甘肅省公

安廳原常務副廳長的內地商人蔡雲峰已於９月２１日凌晨從其在甘肅省蘭州市住所跳樓身亡。

蔡雲峰於９月１８日在新浪微博發表「關於甘肅省公安廳原常務副廳長姚遠及其妻子林明宇

腐敗問題的實名舉報」，公開向中央紀委、公安部紀檢組、甘肅省紀委，舉報姚遠、林明宇夫妻

涉嫌嚴重貪腐，還有２０多名省公安系統乾警或關聯人員的買官行賄問題。舉報信公布的蔡雲峰

手機目前顯示為空號，用此號碼註冊的微信也被註銷。其微博內容也已被清空。

蔡雲峰自稱多年經商，跟一些官員來往密切，後因生意遭受挫折，又身患絕症，遂找到其曾

行賄的一些官員和人士，索要送出的錢用於治病，幾無所獲，怨憤中產生公開舉報同歸於盡的念

頭。蔡雲峰在舉報信中說自己有今天是咎由自取，而那些涉嫌貪腐的官員也不該逍遙法外。



＊姚遠已去世９年，蔡雲峰：所揭之事不到事實三分之一＊



蔡雲峰主要的舉報對象是甘肅省公安廳原常務副廳長姚遠已經去世九年。蔡雲峰指，上世紀

９０年代，他在甘肅省嘉峪關市開酒店，與時任嘉峪關市公安局長的姚遠相識，並日漸密切。

２００６年，蔡雲峰將生意轉移到省城蘭州。此時，姚遠是甘肅省公安廳副廳長、蘭州市公安局

長。蔡雲峰稱其與姚遠、林明宇夫妻交往長達二、三十年，經常一起出入社交場所，關係親厚，

姚遠賣官、索賄、行賄都不避諱他。舉報信詳細指控了姚遠夫婦涉嫌貪腐的眾多事例，包括來源

可疑的１２套房產及地址，受賄、索賄、買官、賣官事例和手段，２４名向其買官者的姓名、職

位、手機號碼，有些甚至具體到時間、地點、人物、過程及細節。

在舉報信中，蔡雲峰承認，這些年為了承攬公安系統工程，或直接送現金，或打牌主動輸錢

多達幾十萬，曾多次行賄姚遠；姚遠為了升遷，也向他索賄；此外，他還充當中介，牽線搭橋，

替買官者向姚遠行賄。而經姚遠打招呼，蔡雲峰承攬了武威消防支隊指揮中心，嘉峪關消防支隊

指揮中心大屏幕、慶陽消防支隊指揮中心大屏幕等工程，先後送給姚遠１１萬元人民幣。

蔡雲峰在舉報信中稱，自己「所述句句屬實，現在發的這些不到三分之一」。他在舉報信中

寫道：「我只能選擇用生命舉報，希望用我的死換來紀委對此事的重視。」

《財新網》聯繫了甘肅省監察委、甘肅省公安廳等部門，蘭州市公安局接收採訪函後，先是

「領導在看」，後不予答復，掛斷電話。

