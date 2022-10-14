《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指高開２８２點，報１６６７１點。最高升６３９點報

１７０２８點，最低升１４６點報１６５３５點。恒指收報１６５８７點，升１９８點或

１﹒２１％。

北水全日淨流入５０﹒４３億元，增加０﹒６％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是恒生中

國企業（０２８２８）、新東方在綫（０１７９７）、小米集團（０１８１０）。

主板成交１０１９﹒３６億元增加１９﹒９％。其中港股通成交２６１﹒１億元，佔總成交

２５﹒６％。



＊「微信刷掌支付」小程序今上線＊



騰訊旗下微信推掌紋支付功能，可通過商家提供的掌紋識別設備掃描掌紋進行支付，但手掌

信息採集需在刷掌設備進行。相關「微信刷掌支付」小程序今上線。

商家所需的掌紋識別硬件設備由微信支付提供，設備上設有顯示屏和掌紋識別區。用戶開通

微信刷掌支付功能後，在掌紋識別區掃描，即可完成商品的支付。

在「微信刷掌支付」小程序由財付通支付科技有限公司開發，小程序介紹中寫「你的手掌就

代表你」。刷掌支付是繼密碼支付、指紋支付、刷臉支付後，微信的又一新支付方式。

騰訊控股升１﹒２２％報２４９﹒２元，北水淨買入１１﹒４億元；藥明生物升８﹒６％報

５１﹒１５元，北水淨買入１１億元；美團升２﹒０５％報１４９元，北水淨買入４﹒５億元。

恒生中國企業升１﹒２４％報５７元，北水淨賣出２﹒４億元；新東方在綫升４﹒５８％報

３２元，北水淨賣出０﹒９億元；小米集團升１﹒１７％報８﹒６２元，北水淨賣出０﹒３億元

。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １１﹒３７

藥明生物 （０２２６９） １０﹒９７

美團 （０３６９０） ４﹒４６

理想汽車 （０２０１５） １﹒７０

快手 （０１０２４） １﹒６５

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） －２﹒４４

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒９４

小米集團 （０１８１０） －０﹒２６

李寧 （０２３３１） －０﹒０４

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