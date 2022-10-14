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AH股新聞

14/10/2022 16:21

《滬港通》北上全日流入５５﹒６億，南下全日流入２９﹒３億

　　《經濟通通訊社１４日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４６４﹒３８億元，買盤超賣盤，流入５５﹒６２億元，佔每日額度１０﹒７％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９０﹒７４億元，買盤超賣盤，流入
２９﹒２６億元，佔每日額度６﹒９７％。

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