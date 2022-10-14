《經濟通通訊社１４日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４７９﹒２８億元，買盤超賣盤，流入４０﹒７２億元，佔每日額度７﹒８３％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９０﹒１７億元，買盤超賣盤，流入
２９﹒８３億元，佔每日額度７﹒１％。
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14/10/2022 16:21
《深港通》北上全日流入４０﹒７億，南下全日流入２９﹒８億
《經濟通通訊社１４日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４７９﹒２８億元，買盤超賣盤，流入４０﹒７２億元，佔每日額度７﹒８３％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９０﹒１７億元，買盤超賣盤，流入
２９﹒８３億元，佔每日額度７﹒１％。
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