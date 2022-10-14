《經濟通通訊社１４日專訊》中國南方航空股份（０１０５５）（滬：６０００２９）公布

，２０２２年９月，集團客運運力投入（按可利用座公里計），按年下降３３﹒７９％，其中國

內按年下降３５﹒８４％，地區和國際分別按年上升２２７﹒６６％和１７﹒０１％；旅客周轉

量（按收入客公里計）按年下降３４﹒３８％，其中國內按年下降３６﹒５９％，地區和國際分

別按年上升３５９﹒６１％和３３﹒７７％；客座率為６８﹒２６％，按年下降０﹒６２個百分

點，其中國內按年下降０﹒８１個百分點，地區和國際分別按年上升１２﹒５４和８﹒３８個百

分點。

貨運方面，２０２２年９月貨運運力投入（按可利用噸公里－貨郵運計）按年上升７％；貨

郵周轉量（按收入噸公里－貨郵運計）按年上升１９﹒９１％；貨郵載運率為６０﹒４４％，按

年上升６﹒５１個百分點。

２０２２年９月，集團新增主要航線情況如下：杭州－太原－烏魯木齊－太原－杭州（每周

七班）。集團引進１架Ａ３２１ＮＥＯ飛機。截至２０２２年９月底，集團合計運營８８６架運

輸飛機。

截至２０２２年９月底，除上述運輸飛機，集團運營２８架通航飛機。（ｂｎ）

