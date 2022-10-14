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AH股新聞

14/10/2022 17:31

《國企紅籌》康希諾生物向銀行購買本金共３億人幣結構性存款

　　《經濟通通訊社１４日專訊》康希諾生物（０６１８５）公布，公司分別與浦發銀行
（滬：６００００）和渤海銀行（０９６６８）訂立浦發結構性存款協議，據此，公司同意向浦
發銀行購買本金金額１億元人民幣的結構性存款；及向渤海銀行購買本金金額２億元人民幣的結
構性存款。（ａｃ）

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