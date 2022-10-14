《經濟通通訊社１４日專訊》康希諾生物（０６１８５）公布，公司分別與浦發銀行
（滬：６００００）和渤海銀行（０９６６８）訂立浦發結構性存款協議，據此，公司同意向浦
發銀行購買本金金額１億元人民幣的結構性存款；及向渤海銀行購買本金金額２億元人民幣的結
構性存款。（ａｃ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
14/10/2022 17:31
《國企紅籌》康希諾生物向銀行購買本金共３億人幣結構性存款
《經濟通通訊社１４日專訊》康希諾生物（０６１８５）公布，公司分別與浦發銀行
（滬：６００００）和渤海銀行（０９６６８）訂立浦發結構性存款協議，據此，公司同意向浦
發銀行購買本金金額１億元人民幣的結構性存款；及向渤海銀行購買本金金額２億元人民幣的結
構性存款。（ａｃ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
上一篇新聞︰14/10/2022 17:44 【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒４３億元，買騰訊沽恒生國企
14/10/2022 17:57 《國企紅籌》中國中冶（０１６１８）開展應收帳款資產證券化業務
14/10/2022 17:44 《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首
14/10/2022 17:44 《港股通》騰訊（００７００）為港股通（滬）十大成交活躍股榜首
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰