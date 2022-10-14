《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
中央召開座談會徵求對中共二十大報告的意見
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中共中央８月３１日在中南海召開黨外人士座談會，就中共二十大報告徵求意見稿聽取各民主黨
派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。
明年專項債部分限額料提前下達
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據不完全統計，截至目前，已有近２０個地區披露了１０月或四季度地方債發行計劃，其中計劃
於１０月發行的新增專項債逾３０００億元人民幣。
國資委：各中央企業加快推進減租工作
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國資委日前發布通知，要求中央企業要在１１月底前全面完成普遍減免３個月租金任務，所在縣
級行政區域出現疫情中高風險地區後２個月內完成補充減免３個月租金任務，並於１２月１０日
前向國務院國資委報送減租工作總結。
《上海證券報》
中央召開座談會徵求對中共二十大報告的意見
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中共中央８月３１日在中南海召開黨外人士座談會，就中共二十大報告徵求意見稿聽取各民主黨
派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。
人民幣匯率彈性增強
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在岸、離岸人民幣對美元匯率昨晚雙雙跌破７﹒１９關口，徘徊於近兩年來的低位。今年３月以
來，人民幣匯率下跌幅度超過１３％。業內人士指，近年來，國際經濟形勢不確定性增強，人民
幣匯率波動加大、彈性增強已是常態。
未來十年上海交通發展藍圖出爐
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上海市政府昨日公布最新的《上海市交通發展白皮書》並舉行新聞發布會，上海副市長張為表示
，《白皮書》是未來十年上海交通發展的指導性文件，是推進上海交通工作的「行動指南」，也
是促進交通領域社會共治的「倡議書」。
《證券時報》
中央召開座談會徵求對中共二十大報告的意見
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中共中央８月３１日在中南海召開黨外人士座談會，就中共二十大報告徵求意見稿聽取各民主黨
派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。
量利齊增超預期，多家千億市值龍頭迎「豐收」
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Ａ股龍頭公司接二連三「劇透」超預期業績，成為三季報披露季的亮色。截至目前，發布最新業
績預告的千億市值公司多出自高景氣賽道，包括新能源產業鏈、光伏、半導體、集裝箱運輸等行
業。
科創板做市制度加速推進，第二批６家券商獲批
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記者獲悉，中證監已批復第二批券商科創板做市商資格，共有６家，分別為中信證券、國泰君安
、招商證券、興業證券、東吳證券、浙商證券。截至目前，獲得科創板做市商資格券商共有１４
家。（ｌｃ）
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