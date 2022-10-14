《經濟通通訊社１４日專訊》民生證券指出，國內宏觀波動率放大，解決「滯」是關鍵，且

有滯必有「脹」。房地產市場低迷的景氣度向其他板塊擴散正在得到經濟數據的驗證。

從工業企業經營數據來看，無論是採礦業還是製造業，８月的累計營業收入與累計淨利潤的

同比增速均在持續下降；受新冠影響，國慶出行與消費數據下行。與之呼應，中國產業政策與企

業趨勢發展共振最突出的部分製造業海外上市企業重新回到了年內低點，宏觀波動率放大下很多

行業難以獨善其身。作為資本品的房地產在房價預期未有扭轉下，基本面是否回升有待驗證，市

場則期待更多政策出台。

不過報告中提醒，認為中國經濟上述問題不能扭轉的投資者也不應該對「寬鬆」交易有太多

期待，因為上述場景下人民幣的貶值壓力將會加大，在海外滯脹格局下也中國經濟也將面對更多

輸入性的壓力，Ａ股的未來關鍵仍是基本面而非寬鬆期待。

分析指出，全球滯脹格局越發明顯，應選擇和未來更重要的資產站在一起，其中包括能源、

有色金屬、運輸、能源轉換的電力。市場的樂觀理由仍然是對經濟走出下行的期待：房地產、基

建、銀行。成長未來可以關注適應於實際收入下降時期的軍工和元宇宙。（ｄｗ）



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