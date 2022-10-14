《神州經脈》國家統計局公布的最新數據顯示，９月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比

上漲２﹒８％，漲幅較上月擴大０﹒３個百分點，創２０２０年４月以來近兩年半新高，符合市

場預期。當月，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲０﹒９％，漲幅較上月大幅回落

１﹒４個百分點，為連續第十一個月回落，漲幅創２０２１年１月以來２０個月最低，亦略低於

市場預期的漲１％。

二十大開幕前最後一個交易日，滬深股市隨外圍造好，９月ＣＰＩ數據提振股市表現。上證

綜合指數（滬綜指）高開０﹒６２％後愈升愈有，午後曾經升逾２％，收市仍升１﹒８４％，報

３０７１﹒９９點。深成指飆升２﹒８１％，創業板指更彈３﹒５５％，重上２４００關。滬綜

指全周累升１﹒５７％。

人行在國慶假後持續收水，今日再進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，淨回

籠５６０億元。人行在國慶假後六日已共收水９４１０億元。交投方面，兩市成交８６０９億元

，按日大增１８﹒２％，為一個月高位。值得留意的是外資一改近期頹勢，轉為流入掃貨近７５

億元。

評級機構惠譽發表最新報告稱，中國二十大確立的首要任務可能對信用產生長期影響。考慮

到近年來向其他戰略目標做出的調整，預計經濟改革不會是二十大的焦點。該機構又預計，今年

中國經濟增長率放緩至２﹒８％，２０２３年經濟增速料為４﹒５％。此外，國際貨幣基金組織

（ＩＭＦ）駐華首席代表Ｓｔｅｖｅｎ Ｂａｒｎｅｔｔ接受《彭博電視》採訪時表示，中國可

能要到明年下半年才會放棄嚴格的動態清零防疫政策，並呼籲中國採取更多貨幣和財政刺激政策

來支撐經濟。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，據測算，在９月份２﹒８％的ＣＰＩ同比漲幅中

，去年價格變動的翹尾影響約為０﹒８個百分點，新漲價影響約為２﹒０個百分點。扣除食品和

能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒６％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點。從環比看，ＣＰＩ

由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒３％。其中，食品價格上漲１﹒９％，漲幅比上月擴大１﹒４

個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒３５個百分點。非食品價格由上月下降０﹒３％轉為持平。

ＰＰＩ方面，９月份，國際原油等大宗商品價格繼續下降，國內部分行業需求回升，工業品價格

走勢整體下行，但下行態勢趨緩。據測算，在９月份０﹒９％的ＰＰＩ同比漲幅中，去年價格變

動的翹尾影響約為１﹒３個百分點，新漲價影響約為負０﹒４個百分點。從環比看，ＰＰＩ下降

０﹒１％，降幅比上月收窄１﹒１個百分點。其中，生產資料價格下降０﹒２％，降幅收窄

１﹒４個百分點；生活資料價格由下降０﹒１％轉為上漲０﹒１％。分析人士認為，食品價格拉

動ＣＰＩ的回升，ＰＰＩ則因為油價及其他大宗產品價格下行形成了向下的壓力。整體來看，中

國通脹水平仍較低，預料經濟政策不會因通脹發生太大改變。



２﹒ 英國政府向３５家英國電信網絡運營商發出法律通告，告知這些運營商必須在２０２７年

底前，從５Ｇ公共網絡中移除華為的技術。依照英國國家網絡安全中心的指引，由於美國制裁對

華為供應鏈的影響，不再能管控華為產品的安全性。運營商應按原定目標日期將華為從網絡核心

中移除，並將接入網絡中的華為設備上限設在３５％。不過，英國政府將移除當地５Ｇ網絡核心

中的華為設備和服務最後期限延後，由原定的２０２３年１月２８日延至２０２３年１２月３１

日，因英國電信集團ＢＴ Ｇｒｏｕｐ Ｐｌｃ稱如果按照最初確定的最後期限，英國可能發生

網絡中斷。英國政府同時將全光纖網路中的華為設備佔比上限３５％的要求期限，延後３個月，

至２０２３年１０月３１日。此前，美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）進一步限制華為與中興

（００７６３）在美國開展業務，最新擬禁止兩間公司銷售任何電訊新設備。ＦＣＣ主席

Ｊｅｓｓｉｃａ Ｒｏｓｅｎｗｏｒｃｅｌ發表聲明，稱基於國家安全考慮，上周向其他三名理

事提議，禁止向華為與中興發出產品銷售許可，尋求理事們支持有關決定。



３﹒ 美國９月消費者價格指數（ＣＰＩ）及核心ＣＰＩ升幅均高於市場預期，支持聯儲局鷹派

升息，鞏固美元強勢地位。數據公布後美元一度勁升，不過至紐約尾盤，市場消化ＣＰＩ數據的

影響，美匯指數回落至１１２﹒５０，跌０﹒７３％。人民幣中間價兩連漲，即期匯率

（ＣＮＹ）今早大幅高開４１８點子，報７﹒１５１０，此後升幅一度擴大至逾８００點，惟午

後升幅全銷，全日跌３點，錄兩連貶，續刷９月２９日以來兩周新低。交易員稱，中間價表現有

利於市場預期穩定，中共二十大召開在即，人民幣可能整體偏穩，但美指走向仍是關鍵因素，且

看市場如何消化美國超預期通脹數據。內地９月ＣＰＩ同比漲幅創近兩年半新高，但分析師認為

這無礙寬鬆政策走向。馬來亞銀行最新觀點則認為，國內疫情蔓延防控依舊嚴格，經濟復甦無法

持續，這會持續施壓人民幣，不過短期人民幣仍會在７﹒０－７﹒２５區間寬幅震盪。隔晚在岸

、離岸人民幣對美元匯率雙雙徘徊於７﹒１９的近兩年低位。今年３月以來至今，人民幣匯率下

跌幅度超過１３％。《上海證券報》引述專家最新表示，人民幣匯率波動加大、彈性增強已是常

態，人民幣並不具備中長期貶值的基礎，市場無需對短期波動過度擔憂。



４﹒ 內地疫情略為回落，全國昨日（１３日）新增本土確診及無症狀感染合計１２５９宗。上

海衛健委通報，昨日上海新增本土新冠肺炎確診病例２例和無症狀感染者４７例，其中２例無症

狀感染者為社會面病例。官方連續第四天捍衛動態清零政策。衛健委疫情應對處置工作領導小組

專家組組長梁萬年周四在新聞發布會上表示，疫情防控措施難免會對經濟發展產生影響，但實踐

證明中國的防控科學有效。他重申，「動態清零」減少了感染和新冠肺炎的長期危害，保護老年

人群並挽救了生命。衛生官員承認，突發封控和強制集中隔離給很多民眾造成了困難。國家疾控

局傳防司司雷正龍在周四的發布會上說，疫情防控不能簡單化，不能過大範圍劃定風險區域，不

能以「靜默」代替管控。他還要求根據疫情形勢變化進行動態調整，符合解封條件的要及時解封

。官員們表示，新冠流行近三年來中國本土累計感染總數１００﹒９１萬例，這是當局首次公開

披露相關數字。染疫比例約為０﹒０７％。衛生官員還指出，中國死亡５２２６例，死亡率是美

國的１╱７８５。



５﹒ 金地集團（滬：６００３８３）公告稱，已將「１５金地０１」本息合計約２８﹒４０億

元全額存入中國證券登記結算有限責任公司指定銀行賬戶。數據顯示，該筆債券償還後，金地於

年內已無境內債到期。據金地集團方面透露，剛剛過去的十一黃金周實現銷售額約７０億元，創

過去三年同期新高。至於陽光城（深：０００６７１）公告，因受宏觀經濟環境、行業環境、融

資環境疊加影響，公司流動性出現階段性緊張，公司未能按期足額償付「２０陽城０４」的回售

本金及本年度利息。「２０陽城０４」將在２０２２年１０月１４日開市起停牌。另據內媒早前

引述債權人報道，申萬宏源－融創（０１９１８）昆明文旅城資產支持專項計劃第五次應付信託

標的債權本息未償付，總計金額約４６６３﹒３６萬元。該筆ＡＢＳ成立於２０２１年７月１２

日，發行規模２３億元人民幣，預期到期日２０３３年１月３０日，借款人為昆明融創城投資有

限公司，承銷商╱管理人為申萬宏源證券有限公司。



６﹒ 據《中國證券報》不完全統計，截至目前，已有近２０個地區披露了１０月或四季度地方

債發行計劃，其中計劃於１０月發行的新增專項債逾３０００億元。專家認為，為進一步穩住經

濟大盤，包括專項債在內的積極財政政策將持續發力。今年四季度有望提前下達部分明年新增專

項債額度，盡快形成實物工作量，拉動基建投資，助力穩增長。Ｗｉｎｄ數據顯示，今年前三季

度，新增專項債發行超過３﹒５４萬億元，其中上半年發行３﹒４１萬億元，６月發行規模超過

１萬億元，隨後７月、８月、９月發行規模均為數百億元。根據國務院常務會議部署，５０００

多億元專項債地方結存限額將在１０月底前發行完畢。對於明年新增專項債部分限額下達時點，

植信投資研究院高級研究員王運金認為，各省明年專項債項目儲備與申報工作近期已陸續開展，

１１月下達明年新增專項債部分限額的可能性更大。近幾年提前下達新增專項債額度均超過１萬

億元。王運金預計，今年提前下達的２０２３年新增專項債額度在１﹒４至１﹒８萬億元。東方

金誠首席宏觀分析師王青預計，新增專項債部分限額提前下達時點將在今年年底前，規模為

１﹒４６萬億元。



７﹒ 人民銀行行長易綱１３日晚間線上出席二十國集團財長和央行行長會議。他在會上表示，

中國物價水平基本穩定，將加大穩健貨幣政策實施力度，為實體經濟提供更有力支持。具體包括

將重點發力支持基礎設施建設，支持金融機構發放製造業等重點領域設備更新改造貸款，同時推

動「保交樓」專項借款加快落地使用，促進房地產市場平穩健康發展。易綱並對Ｇ２０債務處置

共同框架的落實進展表示歡迎，表示中方將繼續與各方共同做好落實工作，私人部門債權人應按

可比方式參與，並歡迎ＩＭＦ關於在支付領域建立新的全球公共基礎設施、增強國際貨幣體系韌

性的提議。他並感謝各方支持人民銀行牽頭制定Ｇ２０關於金融支持高碳行業有序轉型的政策框

架以及《２０２２年Ｇ２０可持續金融報告》，期待繼續與各方推進Ｇ２０可持續金融工作。此

外，財政部部長劉昆以視像方式出席二十國集團（Ｇ２０）財長和央行行長會議時指出，中國將

堅持穩中求進，推動有關政策措施落地，為世界經濟復甦提供強大動能和更廣闊的市場機會。

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