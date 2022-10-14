《鍾之日記》１０月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國上月通脹數據略高預期，但美股反而先急跌後抽升，三大指數更升超過２％，香江魚缸

六日瀉１６９８點再刷逾１１年低後，受美股急彈沖喜，一度勁彈逾６００點，可惜尾市升幅大

縮水，收市僅升約２００點。

恒指高開２８２點或１﹒７２％，報１６６７１，已是大市今早低位所在，隨即獲買盤掃高

，最多升５７８點，高見１６９６７，中午仍飆逾５００點收市。午後美期拉升，加上Ａ股午後

升幅擴大，恒指升穿上午高位（１６９６７點），暫時見最多升６３９點，高見１７０２８。但

美期升幅縮水，港股升幅亦一度收窄至１４６點，低見１６５３５，最終恒指全日升１９８點或

１﹒２１％，報１６５８７；國指升１﹒２％，報５６２９；科指收造３２０６，升１﹒５％。

大市成交１０１９﹒３６億元。

美國十年期債息回落至四厘樓下，生物科技股抽上。藥明生物（０２２６９）急升８﹒６％

，為表現最好藍籌；榮昌（０９９９５）昨日稱旗下藥物獲ＦＤＡ資格認定，股價再飆１５％。

大摩相信港交所（００３８８）未來６０日內股價會下跌，預計發生機率為７０％至８０％，港

交所全日挫４﹒６％，為包尾藍籌。



＊Ａ股強勢上衝，滬指漲近２％＊



內地通脹回升，９月份全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲２﹒８％，漲幅較上月擴大

０﹒３個百分點，創２０２０年４月以來近兩年半新高，符合市場預期。當月，全國工業生產者

出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲０﹒９％，漲幅較上月大幅回落１﹒４個百分點，為連續第１１個

月回落，漲幅創２０２１年１月以來２０個月最低，亦略低於市場預期的漲１％。

分析人士認為，食品價格拉動ＣＰＩ的回升，ＰＰＩ則因為油價及其他大宗產品價格下行形

成了向下的壓力。整體來看，中國通脹水平仍較低，預料經濟政策不會因通脹發生太大改變。

滬深股市今日隨外圍造好，９月ＣＰＩ數據提振股市表現。上證綜合指數（滬綜指）高開

０﹒６２％後愈升愈有，午後曾經升逾２％，收市仍升１﹒８４％，報３０７１﹒９９點。滬綜

指本周多次失守３０００關，幸最終力保不失，全周累計升１﹒５７％。深成指飆升２﹒８１％

，創業板指更彈３﹒５５％，重上２４００關。個股呈現普漲態勢，兩市近４５００股飄紅，超

百股漲停，煤炭、醫療、水泥、房地產、金融股靠穩。

人民銀行在國慶假後持續收水，今日再進行２０億元人民幣７天期逆回購操作，淨回籠

５６０億元。人行在國慶假後六日已共收水９４１０億元人民幣。交投方面，兩市成交８６０９

億元人民幣，按日大增１８﹒２％，為一個月高位。值得留意的是外資一改近期頹勢，轉為流入

掃貨近７５億元人民幣。



＊減稅或變加稅，匯控渣打悲轉喜＊



英國新首相卓慧思上任才一個月，政治前途便因減稅方案引發的經濟震盪而觸礁，如今英國

央行被迫入市救債，減稅方案還有可能變成加稅方案，背後反映出卓慧思內閣的民粹傾向和管治

無能。這場政治鬧劇如論如何收場，英國各界對這位曾任英國財政部首席秘書，卻在經濟政策犯

下大錯的政治家已經不抱信任。

英國財政部公布，英國財政大臣關浩霆將提前結束訪美行程並返回倫敦，「繼續制定政府的

長期財政計劃」，但有報道指，關浩霆是要為「減稅災難」收拾手尾，因卓慧思政府擬放棄有關

方案，甚至可能按照前首相約翰遜的計劃上調公司稅。

消息一出，英國國債開盤大漲，部分在英國擁有業務的股份亦勁升，保誠（０２３７８）全

日漲７﹒１％，匯控（００００５）升４﹒７％，渣打（０２８８８）則升４﹒５％；不過長江

基建（０１０３８）跌１﹒２％，電能（００００６）則跌１％。

卓慧思的減稅方案之所以造成災難，很大程度上是由於新班子對金融世界的理解不足，對英

國現存的問題下錯藥方。英國目前面對的最大經濟問題是通貨膨脹，英倫銀行自去年底開始連續

加息，藉著打擊需求意圖讓物價回落，直至英國經濟出現顯著衰退為止，但卓慧思內閣為了避免

出現經濟衰退，以雄心勃勃的大減稅計劃討好市場，不但和央行政策「左右互搏」，其毫無章法

的減稅方向亦被外界批評無針對性、偏袒富人甚至是荒謬無稽；單單是大減稅本身不足以解釋該

政策的荒謬。這項減稅規模高達４５０億元英鎊的預算案，背後沒有任何增加財政收入的計劃所

支撐，而只是通過對外舉債為國民減稅，引發國際貨幣基金和信用評級機構的抨擊。



＊段永平吼５年低位撈貨，騰訊隨市彈＊



股王騰訊（００７００）股價繼續區間上落，年初至今騰訊由４８６﹒４元的高位，回落近

一半，有中國巴菲特之稱、步步高創辦人段永平入市撐騰訊。段永平在香港時間周四（１３日）

早上稱，已在美股市場買入１０萬股騰訊ＡＤＲ，每股３２﹒０５美元，涉資約３２０﹒５萬美

元（約２５１５萬港元）。

綜合社交平台資料，具「中國巴菲特」之稱的段永平早在２０２１年８月，已經在社交平台

討論入股騰訊ＡＤＲ，當時騰訊股價仍處４００港元出頭。段永平在今年２月、３月、４月、８

月也曾公開表示加倉騰訊。

他亦不時指出持有騰訊倉位不高，因未能看透騰訊的現金流。

騰訊本周低位見２４６﹒２元，騰訊在周三起也加碼回購力度，從兩個月日均買約３﹒５億

元，在過去兩個交易日加碼至６億元。騰訊今日隨港股反彈，最新升３％，報２５４﹒２元。

段永平在投資社交平台相當活躍，除了討論騰訊以外，段永平近兩日也曾表示，考慮買入茅

台（滬：６００５１９）和承造蘋果認沽期權短倉。他放話稱「剛剛發現還有點人民幣閒錢，就

買了茅台。長期來說，比方在銀行裏合算的概率比較大。」



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