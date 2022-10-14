《經濟通通訊社１４日專訊》金地集團（滬：６００３８３）公告稱，已將「１５金地０１

」本息合計約２８﹒４０億元（人民幣．下同）全額存入中國證券登記結算有限責任公司指定銀

行賬戶。

數據顯示，該筆債券償還後，金地於年內已無境內債到期。此前金地集團公告稱，９月簽約

金額２２７億元，同比上升７﹒０５％；１－９月累計實現簽約金額１６３０﹒８億元。另據金

地集團方面透露，剛剛過去的十一黃金周實現銷售額約７０億元，創過去三年同期新高。

金地早段造好，現漲２﹒７％。

其他地產股亦有反彈，京能置業（滬：６００７９１）漲停，報４﹒８１元。棲霞建設

（滬：６００５３３）飆逾７％，萬科Ａ（深：０００００２）漲４﹒２％，魯商發展

（滬：６００２２３）升３﹒５％，濱江集團（深：００２２４４）升３﹒１％，新城控股

（滬：６０１１５５）升２﹒６％。

至於陽光城（深：０００６７１）公告，因受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境疊加影響

，公司流動性出現階段性緊張，公司未能按期足額償付「２０陽城０４」的回售本金及本年度利

息。「０陽城０４」將在２０２２年１０月１４日開市起停牌。陽光城仍升０﹒５％。（ｃａ）

