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AH股新聞

14/10/2022 10:02

《Ａ股焦點》部分內房股反彈，金地還債成功稱年內已無境內債到期

　　《經濟通通訊社１４日專訊》金地集團（滬：６００３８３）公告稱，已將「１５金地０１
」本息合計約２８﹒４０億元（人民幣．下同）全額存入中國證券登記結算有限責任公司指定銀
行賬戶。
　　數據顯示，該筆債券償還後，金地於年內已無境內債到期。此前金地集團公告稱，９月簽約
金額２２７億元，同比上升７﹒０５％；１－９月累計實現簽約金額１６３０﹒８億元。另據金
地集團方面透露，剛剛過去的十一黃金周實現銷售額約７０億元，創過去三年同期新高。
　　金地早段造好，現漲２﹒７％。
　　其他地產股亦有反彈，京能置業（滬：６００７９１）漲停，報４﹒８１元。棲霞建設
（滬：６００５３３）飆逾７％，萬科Ａ（深：０００００２）漲４﹒２％，魯商發展
（滬：６００２２３）升３﹒５％，濱江集團（深：００２２４４）升３﹒１％，新城控股
（滬：６０１１５５）升２﹒６％。
　　至於陽光城（深：０００６７１）公告，因受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境疊加影響
，公司流動性出現階段性緊張，公司未能按期足額償付「２０陽城０４」的回售本金及本年度利
息。「０陽城０４」將在２０２２年１０月１４日開市起停牌。陽光城仍升０﹒５％。（ｃａ）

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