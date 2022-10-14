《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上交所和中證指數公司宣布上證科創板成

長指數的發布安排。該指數將選取成長性排名靠前的５０隻上市公司證券作為指數樣本。

由於指數樣本聚焦高成長性板塊，因此涉及行業集中在電力設備、半導體、機械制造和醫療

，展現出良好的創新和增長潛能。另外，指數兼具成長性和市場代表性，２０隻樣本過去一年日

均市值高於２００億元（人民幣．下同），權重合計達７０﹒６％，更有大全能源

（滬：６８８３０３）、晶科能源（滬：６８８２２３）等千億市值龍頭股在列。

統計顯示，樣本證券今年上半年的淨利潤和營業收入同比增速分別達到１８６﹒７％和

１３７﹒３％；研發投入持續加大，金額高達９７﹒３億元，同比增長１１８﹒６％，研發投入

佔營業收入比例８﹒１％。

同日，上交所還修訂了上證１８０紅利指數等３２條指數編制方案，以引導形成長期投資、

價值投資理念。修訂後的紅利系列指數可投資性和高分紅屬性進一步增強。一方面，提升了指數

樣本現金分紅的可持續性考察要求，避免因股利支付率過高而透支持續分紅能力的問題，將具有

持續分紅能力和意願的公司納入指數，從而提升分紅的連續性；另一方面，細化了權重設置規則

，對１００億元以下總市值的樣本設置較低權重上限，在維持指數高股息率定位的基礎上，進一

步提升指數的投資容量與流動性。

