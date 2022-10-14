《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上海市政府昨日（１３日）發布《上海市

交通發展白皮書》並舉行新聞發布會。上海市經信委副主任湯文侃在新聞發布會上表示，上海將

全面打造智慧交通和綠色交通體系。到２０２５年，上海新能源汽車年產量預計超過１２０萬輛

，新能源汽車產值突破３５００億元人民幣，佔上海全市汽車製造業產值３５％以上。到

２０２５年，個人新增購置車輛中純電動佔比超５０％，公交汽車、巡游出租車等新能源佔比超

過８０％。到２０２５年，上海將建成充電樁７６萬個，換電站３００座，車樁比不高於２：１

；適度超前布局加氫站，建成並投入使用各類加氫站超過７０座，實現重點應用區域全覆蓋。推

動公交和環衛等領域開展氫燃料電池示範應用，２０２５年力爭達到１萬輛規模。

上海還將出台燃料電池汽車專項資金管理辦法、加氫站專項規劃、動力電池回收利用等一系

列政策，支撐新能源汽車產業創新發展；持續做好新能源汽車推廣應用，出台鼓勵購買和使用新

能源汽車專項政策。

此外，上海還將加快智能網聯汽車終端發展。力爭到２０２５年塑造３個以上具有上海標識

度的品牌，打造１０款以上爆款產品，產值達到５０００億元人民幣，具有輔助自動駕駛功能

（Ｌ３）汽車佔新車生產比例超７０％；具有高級自動駕駛技術（Ｌ４）在物流運輸、環衛、客

運等方面實現應用。

