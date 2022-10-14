《經濟通通訊社１４日專訊》新浪旗下消費者服務平台黑貓投訴發布９月數據顯示，９月汽

車領域投訴量環比上漲１８５﹒１９％，其中理想汽車（０２０１５）投訴量佔比達到

６３﹒４３％，因９月１日理想汽車公布理想ｏｎｅ將升級換代停產，引發大量用戶投訴理想汽

車存在誤導消費，相關集體投訴量超１８００單。

報告並稱，汽車領域頭部商家中，吉利（００１７５）旗下領克、以及長城汽車

（０２３３３）（滬：６０１６３３）旗下哈弗、理想汽車處理情況不如人意，２０２２年投訴

單回復率分別只有７﹒３５％、４﹒６９％和０﹒４８％。

內媒報道指，理想汽車９月初突然宣布旗下理想ＯＮＥ降價２萬元銷售且在１０月將停產，

大量車主集體以「存在欺騙、隱瞞、虛假宣傳等問題」為由投訴理想汽車。車主表示，購車時銷

售和生產商並未提及理想ＯＮＥ將升級換代停產以及降價等相關事宜，即使在詢問時銷售亦稱沒

有計劃，不存在降價情況。車主隨後要求理想汽車退還兩萬元人民幣優惠，保證車輛停產後的後

續維修事宜，提供終身質保，並保留更換新款車輛權利。（ｄｗ）

