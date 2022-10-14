《經濟通通訊社１４日專訊》英國政府向３５家英國電信網絡運營商發出法律通告，告知這
些運營商必須在２０２７年底前，從５Ｇ公共網絡中移除華為的技術。
依照英國國家網絡安全中心的指引，由於美國制裁對華為供應鏈的影響，不再能管控華為產
品的安全性。運營商應按原定目標日期將華為從網絡核心中移除，並將接入網絡中的華為設備上
限設在３５％。
不過，英國政府將移除當地５Ｇ網絡核心中的華為設備和服務最後期限延後，由原定的
２０２３年１月２８日延至２０２３年１２月３１日，因英國電信集團ＢＴ Ｇｒｏｕｐ
Ｐｌｃ稱如果按照最初確定的最後期限，英國可能發生網絡中斷。英國政府同時將全光纖網路中
的華為設備佔比上限３５％的要求期限，延後３個月，至２０２３年１０月３１日。
＊ＦＣＣ擬禁華為、中興在美銷售電訊新設備＊
此前，美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）進一步限制華為與中興（００７６３）在美國開展業
務，最新擬禁止兩間公司銷售任何電訊新設備。ＦＣＣ主席Ｊｅｓｓｉｃａ
Ｒｏｓｅｎｗｏｒｃｅｌ發表聲明，稱基於國家安全考慮，上周向其他三名理事提議，禁止向華
為與中興發出產品銷售許可，尋求理事們支持有關決定。如果沒有ＦＣＣ的銷售許可，華為與中
興將無法在美國銷售任何新設備。
ＦＣＣ在２０２０年裁定華為及中興危及國家安全，禁止獲美國政府提供８３億美元資金資
助的電訊商，向兩間公司購買電訊設備產品。（ｊｔ）
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