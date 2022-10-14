《經濟通通訊社１４日專訊》英國政府向３５家英國電信網絡運營商發出法律通告，告知這

些運營商必須在２０２７年底前，從５Ｇ公共網絡中移除華為的技術。

依照英國國家網絡安全中心的指引，由於美國制裁對華為供應鏈的影響，不再能管控華為產

品的安全性。運營商應按原定目標日期將華為從網絡核心中移除，並將接入網絡中的華為設備上

限設在３５％。

不過，英國政府將移除當地５Ｇ網絡核心中的華為設備和服務最後期限延後，由原定的

２０２３年１月２８日延至２０２３年１２月３１日，因英國電信集團ＢＴ Ｇｒｏｕｐ

Ｐｌｃ稱如果按照最初確定的最後期限，英國可能發生網絡中斷。英國政府同時將全光纖網路中

的華為設備佔比上限３５％的要求期限，延後３個月，至２０２３年１０月３１日。



＊ＦＣＣ擬禁華為、中興在美銷售電訊新設備＊



此前，美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）進一步限制華為與中興（００７６３）在美國開展業

務，最新擬禁止兩間公司銷售任何電訊新設備。ＦＣＣ主席Ｊｅｓｓｉｃａ

Ｒｏｓｅｎｗｏｒｃｅｌ發表聲明，稱基於國家安全考慮，上周向其他三名理事提議，禁止向華

為與中興發出產品銷售許可，尋求理事們支持有關決定。如果沒有ＦＣＣ的銷售許可，華為與中

興將無法在美國銷售任何新設備。

ＦＣＣ在２０２０年裁定華為及中興危及國家安全，禁止獲美國政府提供８３億美元資金資

助的電訊商，向兩間公司購買電訊設備產品。（ｊｔ）

