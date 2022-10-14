《經濟通通訊社１４日專訊》據《中國證券報》不完全統計，截至目前，已有近２０個地區

披露了１０月或四季度地方債發行計劃，其中計劃於１０月發行的新增專項債逾３０００億元（

人民幣．下同）。專家認為，為進一步穩住經濟大盤，包括專項債在內的積極財政政策將持續發

力。今年四季度有望提前下達部分明年新增專項債額度，盡快形成實物工作量，拉動基建投資，

助力穩增長。

今年以來，新增專項債靠前發力。Ｗｉｎｄ數據顯示，今年前三季度，新增專項債發行超過

３﹒５４萬億元，其中上半年發行３﹒４１萬億元，６月發行規模超過１萬億元，隨後７月、８

月、９月發行規模均為數百億元。根據國務院常務會議部署，５０００多億元專項債地方結存限

額將在１０月底前發行完畢。

對於明年新增專項債部分限額下達時點，植信投資研究院高級研究員王運金認為，各省明年

專項債項目儲備與申報工作近期已陸續開展，１１月下達明年新增專項債部分限額的可能性更大

。近幾年提前下達新增專項債額度均超過１萬億元。王運金預計，今年提前下達的２０２３年新

增專項債額度在１﹒４至１﹒８萬億元。東方金誠首席宏觀分析師王青預計，新增專項債部分限

額提前下達時點將在今年年底前，規模為１﹒４６萬億元。（ｗｌ）

