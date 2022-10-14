《經濟通通訊社１４日專訊》美國９月消費物價指數（ＣＰＩ）按年上漲８﹒２％，較８月

的增長８﹒３％有所回落，惟仍高過預期，美聯儲在１１月很可能第四度加息７５基點。美國加

息風續吹，加上中國亦將公布９月ＣＰＩ數據，機構料９月ＣＰＩ漲２﹒８％為兩年半高，惟滬

深股市今早仍隨外圍顯著高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒６２％，報３０３５﹒０３點

，深綜指低開０﹒７７％，醫療、半導體股造好，燃氣股走低。

人民銀行行長易綱以視像形式出席二十國集團財長和央行行長會議，稱中國物價水平基本穩

定，人民銀行將加大穩健貨幣政策實施力度，為實體經濟提供更有力支持；重點發力支持基礎設

施建設，支持金融機構發放製造業等重點領域設備更新改造貸款，同時推動「保交樓」專項借款

加快落地使用，促進房地產市場平穩健康發展。

美通脹數據支持聯儲局鷹派加息，人民幣又恐現貶值潮，官媒《上海證券報》派定心丸，引

述興業證券首席經濟學家王涵稱，加息對美國市場及經濟的負面影響已經開始顯現，美聯儲強勢

加息或已處於強弩之末，而中國財政政策、貨幣政策空間依然充足，經濟韌性強勁，人民幣並不

具備持續貶值的基礎。

人民銀行在國慶假後持續收水，今日再進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，

淨回籠５６０億元。人行在上周六及周日（８日及９日）分別開展１７０億元（人民幣．下同）

、２０億元７天期逆回購操作，本周一至五均進行２０億元逆回購，人行在國慶假後六日已共收

水９４１０億元。（ｅｙ）

