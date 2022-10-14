《經濟通通訊社１４日專訊》美國９月消費物價指數（ＣＰＩ）按年上漲８﹒２％，較８月
的增長８﹒３％有所回落，惟仍高過預期，美聯儲在１１月很可能第四度加息７５基點。美國加
息風續吹，加上中國亦將公布９月ＣＰＩ數據，機構料９月ＣＰＩ漲２﹒８％為兩年半高，惟滬
深股市今早仍隨外圍顯著高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒６２％，報３０３５﹒０３點
，深綜指低開０﹒７７％，醫療、半導體股造好，燃氣股走低。
人民銀行行長易綱以視像形式出席二十國集團財長和央行行長會議，稱中國物價水平基本穩
定，人民銀行將加大穩健貨幣政策實施力度，為實體經濟提供更有力支持；重點發力支持基礎設
施建設，支持金融機構發放製造業等重點領域設備更新改造貸款，同時推動「保交樓」專項借款
加快落地使用，促進房地產市場平穩健康發展。
美通脹數據支持聯儲局鷹派加息，人民幣又恐現貶值潮，官媒《上海證券報》派定心丸，引
述興業證券首席經濟學家王涵稱，加息對美國市場及經濟的負面影響已經開始顯現，美聯儲強勢
加息或已處於強弩之末，而中國財政政策、貨幣政策空間依然充足，經濟韌性強勁，人民幣並不
具備持續貶值的基礎。
人民銀行在國慶假後持續收水，今日再進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，
淨回籠５６０億元。人行在上周六及周日（８日及９日）分別開展１７０億元（人民幣．下同）
、２０億元７天期逆回購操作，本周一至五均進行２０億元逆回購，人行在國慶假後六日已共收
水９４１０億元。（ｅｙ）
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