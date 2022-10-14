《經濟通通訊社１４日專訊》內地通脹回升，國家統計局公布，９月份，全國居民消費價格

指數（ＣＰＩ）按年上升２﹒８％，較上月回升０﹒３個百分點，創２０２０年４月以來最大升

幅。今年首９月，ＣＰＩ按年升２％。９月份，工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）按年升

０﹒９％，遜於市場預期升１％，升幅較上月回落１﹒４個百分點，按月則下降０﹒５％。今年

首９個月，ＰＰＩ上漲５﹒９％。

滬深股市今早仍隨外圍顯著高開，之後９月ＣＰＩ數據提振股市表現。上證綜合指數（滬綜

指）高開０﹒６２％後愈升愈有，曾經高見３０７１﹒９６點，半日仍升１﹒５７％，報

３０６３﹒７６點。深成指半日飆升２﹒１２％，創業板指更彈２﹒５８％，重上２４００關。

各板塊接近全線上升，煤炭、醫療、水泥、房地產、金融股靠穩。

人民銀行在國慶假後持續收水，今日再進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，

淨回籠５６０億元。人行在上周六及周日（８日及９日）分別開展１７０億元、２０億元７天期

逆回購操作，本周一至五均進行２０億元逆回購，人行在國慶假後六日已共收水９４１０億元。

兩市半日成交５１０８ 億元，較上日同時段成交增１１﹒６％，值得留意的是外資轉為流入，

陸股通淨流入超過９１億元。



＊醫療板塊領漲，近２０股集體封板＊



業內人士表示，醫藥板塊三季度業績延續較快增長，當前行業整體估值較低，性價比突出，

建議關注創新藥械、自主可控及疫後復蘇等主線。醫藥醫療板塊今日表現搶眼，迪瑞醫療

（深：３００３９６）、浩歐博（滬：６８８６５６）、心脈醫療（滬：６８８０１６）、普門

科技（滬：６８８３８９）、恒瑞醫藥滬：６００２７６）、長春高新（深：０００６６１）、

百花醫藥（滬：６００７２１）、四環生物（深：０００５１８）、大博醫療

（深：００２９０１）、藥明康德（滬：６０３２５９）等近２０股集體封板。

中國官方連續第四天捍衛動態清零政策。新冠藥概念股今早大幅拉升，君實生物

（滬：６８８１８０）升６﹒８％，上海醫藥（滬：６０１６０７）彈３﹒１％，九洲藥業

（滬：６０３４５６）抽升７﹒１％。新冠檢測概念股同走高，安圖生物（滬：６０３６５８）

升一成漲停，萬泰生物（滬：６０３３９２）升７﹒３％。



＊招商銀行連跌四日後反彈＊



多家內媒引述券商人士指，中證監已批復第二批券商科創板做市商資格，共有６家。Ａ場券

商股盤中抽高，浙商證券（滬：６０１８７８）一度逼近漲停，半日飆６﹒２％，華鑫股份

（滬：６００６２１）升３﹒３％，東方財富（深：３０００５９）升３﹒４％，中金公司

（滬：６０１９９５）、長城證券（深：００２９３９）升２﹒１％，中信證券

（滬：６０００３０）升２﹒３％。

招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）在上交所就當前經營管理情況發布公告稱，

目前各項經營管理運行正常，經營業績穩定。面對當前經營環境，招商銀行將繼續保持戰略穩定

、公司治理機制穩定、經營管理穩定、人才隊伍穩定。招行Ａ股連跌四日後，今早迎來反彈，半

日漲３﹒８％，報３１﹒０１元。（ｃａ）

