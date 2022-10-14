《經濟通通訊社１４日專訊》Ａ股市場午後升幅進一步擴大，滬綜指升１﹒９４％，報
３０７４﹒８７點，滬深３００指數升２﹒４９％，深成指升２﹒６７％。上海Ｂ股升
１﹒２６％，深圳Ｂ股升１﹒１６％。（ｃａ）
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14/10/2022 13:20
《Ａ股行情》滬綜指午後升勁升近２％，深成指升２﹒６７％
《經濟通通訊社１４日專訊》Ａ股市場午後升幅進一步擴大，滬綜指升１﹒９４％，報
３０７４﹒８７點，滬深３００指數升２﹒４９％，深成指升２﹒６７％。上海Ｂ股升
１﹒２６％，深圳Ｂ股升１﹒１６％。（ｃａ）
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