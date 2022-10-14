《經濟通通訊社１４日專訊》內地通脹回升，９月份全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲

２﹒８％，漲幅較上月擴大０﹒３個百分點，創２０２０年４月以來近兩年半新高，符合市場預

期。當月，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲０﹒９％，漲幅較上月大幅回落１﹒４

個百分點，為連續第１１個月回落，漲幅創２０２１年１月以來２０個月最低，亦略低於市場預

期的漲１％。

分析人士認為，食品價格拉動ＣＰＩ的回升，ＰＰＩ則因為油價及其他大宗產品價格下行形

成了向下的壓力。整體來看，中國通脹水平仍較低，預料經濟政策不會因通脹發生太大改變。

滬深股市今日隨外圍造好，９月ＣＰＩ數據提振股市表現。上證綜合指數（滬綜指）高開

０﹒６２％後愈升愈有，午後曾經升逾２％，收市仍升１﹒８４％，報３０７１﹒９９點。滬綜

指本周多次失守３０００關，幸最終力保不失，全周累計升１﹒５７％。深成指飆升２﹒８１％

，創業板指更彈３﹒５５％，重上２４００關。個股呈現普漲態勢，兩市近４５００股飄紅，超

百股漲停，煤炭、醫療、水泥、房地產、金融股靠穩。

人民銀行在國慶假後持續收水，今日再進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，

淨回籠５６０億元。人行在上周六及周日（８日及９日）分別開展１７０億元、２０億元７天期

逆回購操作，本周一至五均進行２０億元逆回購，人行在國慶假後六日已共收水９４１０億元。

交投方面，兩市成交８６０９億元，按日大增１８﹒２％，為一個月高位。值得留意的是外資一

改近期頹勢，轉為流入掃貨近７５億元。



＊新能源、光伏板塊午後掀漲停潮＊



光伏硅片及組件龍頭企業隆基綠能（滬：６０１０１２）披露今年前三季度主要經營數據。

經初步測算，２０２２年１－９月，公司預計實現營業收入為８６４億元－８７４億元之間，同

比增長５４％－５６％；預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為１０６億元－１１２億元之間

，同比增長４０％－４８％。隆基綠能勁升９％。

另外據光伏行業媒體ＰＶ Ｔｅｃｈ報道，美國停徵進口太陽能組件「雙反」關稅，針對這

些進口電池和組件的反補貼稅流程已實施了兩年。根據公告，美國總統拜登暫時免除了對使用中

國製造的零部件在柬埔寨、馬來西亞、泰國或越南組裝的太陽能電池和組件徵收的所有反傾銷或

反補貼稅。光伏板塊午後拉升，建投能源（深：０００６００）、皇氏集團

（深：００２３２９）、愛旭股份（滬：６００７３２）、金晶科技（滬：６００５８６）觸及

漲停，天合光能（滬：６８８５９９）飆升１１﹒１％，晶澳科技（深：００２４５９）跟升

７﹒８％。



＊鋰礦股走強，碳酸鋰價格創新高＊



上海鋼聯數據顯示，部分鋰電材料報價上漲，電池級碳酸鋰漲４０００元╱噸，均價報

５３﹒１５萬元╱噸；工業級碳酸鋰漲５０００元╱噸；電池級氫氧化鋰漲３５００元╱噸。電

池級碳酸鋰現貨均價創歷史新高，刺激鋰電及鋰礦股午後齊齊拉升，中國寶安

（深：０００００９）、德新交運滬：６０３０３２）拉升漲停，海目星（滬：６８８５５９）

飆升９﹒３％，中礦資源（深：００２７３８）升８﹒１％，長盈精密（深：３００１１５）升

６﹒３％，西藏珠峰（滬：６００３３８）、藏格礦業（深：０００４０８）漲約６％。

機構稱醫藥行業處於估值底部，且未來政策預期向好。醫藥醫療股霸屏漲幅榜，迪瑞醫療

（深：３００３９６）、長春高新（深：０００６６１）、四環生物（深：０００５１８）、大

博醫療（深：００２９０１）等近２０股集體封板。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８４２﹒４７ ＋２﹒３９

上證綜合指數 ３０７１﹒９９ ＋１﹒８４ ３７２１﹒００

深證綜合指數 １１１２１﹒７１ ＋２﹒８１ ４８８８﹒００

上證Ｂ股指數 ２９５﹒０３ ＋１﹒００ １﹒９１

深證Ｂ股指數 １１４０﹒０２ ＋１﹒１２ ０﹒９４

上證１８０指數 ８１１３﹒９４ ＋２﹒１７

上證３８０指數 ５７１０﹒７０ ＋２﹒０７

深證成份指數 １９８４﹒３３ ＋２﹒５９

中小創新指數 ２２６２﹒９７ ＋２﹒１０

深圳創業板指數 ２４３４﹒２２ ＋３﹒５５

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