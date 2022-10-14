《經濟通通訊社１４日專訊》上證１８０指數半日升１﹒９４％，報８０９５﹒９點，上證

３８０指數半日升１﹒６８％，報５６８８﹒８９點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４６３﹒４６億元，用５６﹒５４

億元或１０﹒９％。

中國官方連續第四天捍衛動態清零政策。新冠藥概念股今早大幅拉升，君實生物

（滬：６８８１８０）升６﹒８％，上海醫藥（滬：６０１６０７）彈３﹒１％，九洲藥業

（滬：６０３４５６）抽升７﹒１％。新冠檢測概念股同走高，安圖生物（滬：６０３６５８）

升一成漲停，萬泰生物（滬：６０３３９２）升７﹒３％。

多家內媒引述券商人士指，中證監已批復第二批券商科創板做市商資格，共有６家。券商股

盤中抽高，浙商證券（滬：６０１８７８）一度逼近漲停，半日飆６﹒２％；華鑫證券

（滬：６００６２１）大漲３﹒３％，光大證券（滬：６０１７８８）、中信證券

（滬：６０００３０）、中金公司（滬：６０１９９５）等揚逾２％。

金地集團（滬：６００３８３）公告稱，已將「１５金地０１」本息合計約２８﹒４０億元

全額存入中國證券登記結算有限責任公司指定銀行賬戶。金地於年內已無境內債到期。其他地產

股亦有反彈，京能置業（滬：６００７９１）漲停，棲霞建設（滬：６００５３３）揚２﹒５％

，魯商發展（滬：６００２２３）升４﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

