《經濟通通訊社１４日專訊》上證１８０指數今日收升２﹒１７％，報８１１３﹒９４點，

上證３８０指數收升２﹒０７％，報５７１０﹒７點。

據內媒報道，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行位於天津市的營業網點處顯示，天

津市首套商業性個人住房貸款利率再度下調。地產股小幅上揚，上海臨港（滬：６００８４８）

漲２﹒１％，新湖中寶（滬：６００２０８）升逾２％，萬通發展（滬：６００２４６）升

３﹒６％，萬業企業（滬：６００６４１）升１﹒４％。

中國官方連續第四天捍衛動態清零政策。新冠藥概念股大幅拉升，君實生物

（滬：６８８１８０）升近８％，上海醫藥（滬：６０１６０７）彈２﹒９％，九洲藥業

（滬：６０３４５６）飆逾８％。新冠檢測概念股同走高，安圖生物（滬：６０３６５８）升一

成漲停，萬泰生物（滬：６０３３９２）升８﹒４％。

多家內媒引述券商人士指，中證監已批復第二批券商科創板做市商資格，共有６家。券商股

抽高，浙商證券（滬：６０１８７８）飆５﹒１％；華鑫證券（滬：６００６２１）大漲

２﹒４％，光大證券（滬：６０１７８８）升１﹒５％，中信證券（滬：６０００３０）、中金

公司（滬：６０１９９５）等揚逾２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

