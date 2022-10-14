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AH股新聞

14/10/2022 15:12

《滬股通》上證１８０收升２﹒１７％，上證３８０升２﹒０７％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》上證１８０指數今日收升２﹒１７％，報８１１３﹒９４點，
上證３８０指數收升２﹒０７％，報５７１０﹒７點。
　　據內媒報道，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行位於天津市的營業網點處顯示，天
津市首套商業性個人住房貸款利率再度下調。地產股小幅上揚，上海臨港（滬：６００８４８）
漲２﹒１％，新湖中寶（滬：６００２０８）升逾２％，萬通發展（滬：６００２４６）升
３﹒６％，萬業企業（滬：６００６４１）升１﹒４％。
　　中國官方連續第四天捍衛動態清零政策。新冠藥概念股大幅拉升，君實生物
（滬：６８８１８０）升近８％，上海醫藥（滬：６０１６０７）彈２﹒９％，九洲藥業
（滬：６０３４５６）飆逾８％。新冠檢測概念股同走高，安圖生物（滬：６０３６５８）升一
成漲停，萬泰生物（滬：６０３３９２）升８﹒４％。
　　多家內媒引述券商人士指，中證監已批復第二批券商科創板做市商資格，共有６家。券商股
抽高，浙商證券（滬：６０１８７８）飆５﹒１％；華鑫證券（滬：６００６２１）大漲
２﹒４％，光大證券（滬：６０１７８８）升１﹒５％，中信證券（滬：６０００３０）、中金
公司（滬：６０１９９５）等揚逾２％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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