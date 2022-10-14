《經濟通通訊社１４日專訊》深證成指半日升２﹒１２％，報１１０４７﹒１１點，深證中

小創新指數半日升１﹒５６％，報２２５０﹒９１點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４８３﹒０４億元，用３６﹒９６

億元或７﹒１％。

截至１０月１３日，已有１９家醫藥上市公司披露了前三季度業績預告，其中１６家公司業

績預喜。醫藥醫療板塊今日表現搶眼，迪瑞醫療（深：３００３９６）、長春高新

（深：０００６６１）、四環生物（深：０００５１８）、大博醫療（深：００２９０１）等近

２０股集體封板。

順豐控股（深：００２３５２）發盈喜，預計前三季淨利潤４４﹒２億元－４５﹒７億元，

同比增長１４６％－１５４％。數據帶動順豐控股股價大漲８﹒１％，報４９﹒３９元人民幣。

其他快遞股早段亦大幅拉升，申通快遞（深：００２４６８）升８﹒４％，韻達股份

（深：００２１２０）升４﹒６％。

國家發展改革委價格司近日組織部分業內專家提示，目前生豬價格已經處於過度上漲區間，

價格波動風險明顯上升，建議養殖戶順勢出欄育肥豬，及時「落袋為安」，規避價格波動風險。

豬肉股今早表現分化，海大集團（深：００２３１１）升１﹒４％，立華股份

（深：３００７６１）跌１﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

