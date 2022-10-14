《經濟通通訊社１４日專訊》深證成指今日收升２﹒８１％，報１１１２１﹒７１點，深證

中小創新指數收升２﹒１％，報２２６２﹒９７。

電池級碳酸鋰現貨均價創歷史新高，刺激鋰電及鋰礦股午後齊齊拉升，中國寶安

（深：０００００９）拉升漲停，中礦資源（深：００２７３８）升８﹒１％，長盈精密

（深：３００１１５）升６﹒３％，高瀾股份（深：３００４９９）漲５﹒９％，藏格礦業

（深：０００４０８）跟漲６％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升５﹒３％。

截至１０月１３日，已有１９家醫藥上市公司披露了前三季度業績預告，其中１６家公司業

績預喜。醫藥醫療板塊今日表現搶眼，迪瑞醫療（深：３００３９６）、長春高新

（深：０００６６１）、四環生物（深：０００５１８）、大博醫療（深：００２９０１）等近

２０股集體封板。

順豐控股（深：００２３５２）發盈喜，預計前三季淨利潤４４﹒２億元－４５﹒７億元人

民幣，同比增長１４６％－１５４％。數據帶動順豐控股股價大漲８﹒２％，報４９﹒４５元人

民幣。其他快遞股早段亦大幅拉升，申通快遞（深：００２４６８）升一成漲停，韻達股份

（深：００２１２０）升４﹒８％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

