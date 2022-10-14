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AH股新聞

14/10/2022 15:12

《深股通》深成指收升２﹒８１％，中小創新指升２﹒１％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》深證成指今日收升２﹒８１％，報１１１２１﹒７１點，深證
中小創新指數收升２﹒１％，報２２６２﹒９７。
　　電池級碳酸鋰現貨均價創歷史新高，刺激鋰電及鋰礦股午後齊齊拉升，中國寶安
（深：０００００９）拉升漲停，中礦資源（深：００２７３８）升８﹒１％，長盈精密
（深：３００１１５）升６﹒３％，高瀾股份（深：３００４９９）漲５﹒９％，藏格礦業
（深：０００４０８）跟漲６％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升５﹒３％。
　　截至１０月１３日，已有１９家醫藥上市公司披露了前三季度業績預告，其中１６家公司業
績預喜。醫藥醫療板塊今日表現搶眼，迪瑞醫療（深：３００３９６）、長春高新
（深：０００６６１）、四環生物（深：０００５１８）、大博醫療（深：００２９０１）等近
２０股集體封板。
　　順豐控股（深：００２３５２）發盈喜，預計前三季淨利潤４４﹒２億元－４５﹒７億元人
民幣，同比增長１４６％－１５４％。數據帶動順豐控股股價大漲８﹒２％，報４９﹒４５元人
民幣。其他快遞股早段亦大幅拉升，申通快遞（深：００２４６８）升一成漲停，韻達股份
（深：００２１２０）升４﹒８％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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