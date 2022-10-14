《經濟通通訊社１４日專訊》中國官方連續第四天捍衛動態清零政策。國家衛生健康委員會

疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年周四（１３日）在新聞發布會上表示，疫情防控措

施難免會對經濟發展產生影響，但實踐證明中國的防控科學有效。他重申，「動態清零」減少了

感染和新冠肺炎的長期危害，保護老年人群並挽救了生命。基於以上考慮，中國當前堅持「動態

清零」的總方針是必須的。在此之前，《人民日報》連續三天發表評論強調堅持「動態清零」。

衛生官員承認，突發封控和強制集中隔離給很多民眾造成了困難。國家疾控局傳防司司雷正

龍在周四的發布會上說，疫情防控不能簡單化，不能過大範圍劃定風險區域，不能以「靜默」代

替管控。他還要求根據疫情形勢變化進行動態調整，符合解封條件的要及時解封。

官員們表示，新冠流行近三年來中國本土累計感染總數１００﹒９１萬例，這是當局首次公

開披露相關數字。染疫比例約為０﹒０７％。衛生官員還指出，中國死亡５２２６例，死亡率是

美國的１╱７８５。

新冠藥概念股今早大幅拉升，樂普醫療（深：３００００３）漲４﹒２％，君實生物

（滬：６８８１８０）升４﹒１％，科倫藥業（深：００２４２２）揚２﹒３％，以岭藥業

（深：００２６０３）升２﹒２％，凱萊英（深：００２８２１）升２％，上海醫藥

（滬：６０１６０７）彈１﹒７％，九洲藥業（滬：６０３４５６）升１﹒６％，新和成

（深：００２００１）升逾１％。

新冠檢測概念股同走高，新產業（深：３００８３２）升兩成漲停，安圖生物

（滬：６０３６５８）升一成漲停，邁瑞醫療（深：３００７６０）升５﹒６％，萬泰生物

（滬：６０３３９２）升４﹒２％，華測檢測（深：３０００１２）升３﹒１％，上海萊士

（深：００２２５２）升２﹒８％，復星醫藥（滬：６００１９６）升２﹒１％。（ｊｔ）

