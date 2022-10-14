《經濟通通訊社１４日專訊》國家發展改革委價格司近日組織部分業內專家，對近期生豬市

場供需和價格形勢進行分析研判。專家指出，從歷史數據看，剔除２０１９至２０２０年生豬產

能受到嚴重衝擊的極為特殊年份，２０１９年前歷次「豬周期」生豬平均價格最高點為每公斤

２１元人民幣左右，即使考慮近年來成本上升因素，目前價格也已經處於過高水平。

專家認為，近期生豬價格明顯上漲，重要原因是部分養殖戶為博弈後市行情，出現非理性的

過度壓欄惜售和二次育肥等行為，減少了市場供應量。當前國內能繁母豬、新生仔豬、育肥豬存

欄量連續多月上升，總體並不缺豬，一旦壓欄和二次育肥生豬集中出欄，屆時豬價可能階段性快

速回落。專家提示，目前生豬價格已經處於過度上漲區間，價格波動風險明顯上升，建議養殖戶

順勢出欄育肥豬，及時「落袋為安」，規避價格波動風險。

另外，國家統計局公布，２０２２年９月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲

２﹒８％，漲幅較上月擴大０﹒３個百分點，創２０２０年４月以來近兩年半新高，符合市場預

期。豬肉消費需求季節性回升，加之看漲預期下部分養殖戶壓欄惜售，價格繼續上漲，但在中央

儲備豬肉投放等措施作用下，中下旬漲勢有所趨緩，全月平均上漲５﹒４％。同比來看，豬肉價

格漲幅擴至３６％。

豬肉股今早表現分化，海大集團（深：００２３１１）升１﹒７％，雙匯發展

（深：０００８９５）升１﹒１％，新希望（深：０００８７６）彈０﹒３％，不過，立華股份

（深：３００７６１）跌１﹒４％，傲農生物（滬：６０３３６３）、溫氏股份

（深：３００４９８）、華統股份（深：００２８４０）、巨星農牧（滬：６０３４７７）跌近

１％，神農集團（滬：６０５２９６）跌０﹒３％。（ｊｔ）

