《經濟通通訊社１４日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）在上交所就當

前經營管理情況發布公告稱，目前各項經營管理運行正常，經營業績穩定。面對當前經營環境，

招商銀行將繼續保持戰略穩定、公司治理機制穩定、經營管理穩定、人才隊伍穩定。

招行Ａ股昨日（１３日）收跌３﹒４％報２９﹒８９元（人民幣．下同），收盤價跌穿淨資

產，為２０１６年２月２５日以來首度破淨。招行截至２０２２年６月３０日每股淨資產為

３０﹒１７元。招行連跌四日後，今早迎來反彈，目前Ａ股漲２﹒８％，報３０﹒７３元；Ｈ股

升１﹒７％，報３０﹒６港元。

此前，招商銀行原黨委書記、行長田惠宇嚴重違紀違法問題被立案審查調查。當局指其長期

以「市場化」運作為幌子，以「投資」、「理財」為名，「以錢生錢」，大搞權力與資本勾連，

靠金融吃金融，以權謀私、損公肥私。

與此同時，招商銀行地產投資風險敞口的不斷擴大。據內地《樂居地產》報道，自去年起，

招行連環捲入地產信託代銷違約風波，涉及知名房企，包括恒大（０３３３３）、華夏幸福

（滬：６００３４０）、陽光城（深：０００６７１）、藍光發展（滬：６００４６６）等，以

及共發放５４０億併購貸融資額度。當中，招行曾全權代銷恒大５０億信託、世茂２３億信託及

中航６５１號信托理財產品等亦被曝逾期。（ｊｔ）

