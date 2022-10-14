《經濟通通訊社１４日專訊》據內媒報道，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行位於

天津市的營業網點處顯示，天津市首套商業性個人住房貸款利率再度下調，最低由「ＬＰＲ－

２０個基點」下調至「ＬＰＲ－４０個基點」，即首套房商貸利率降至最低３﹒９％。二套房商

業性個人住房貸款利率沒有變動，仍為「ＬＰＲ＋６０個基點」，即最低４﹒９％。該政策從

１０月１４日起執行。

Ａ場地產股小幅上揚，上海臨港（滬：６００８４８）漲２﹒４％，新湖中寶

（滬：６００２０８）升２﹒４％，萬通發展（滬：６００２４６）升２﹒４％，萬業企業

（滬：６００６４１）升２﹒２％，張江高科（滬：６００８９５）升近２％，萬科Ａ

（深：０００００２）升１﹒８％，華發股份（滬：６００３２５）升１﹒７％，新城控股

（滬：６０１１５５）升１﹒６％，金地集團（滬：６００３８３）升０﹒２％。

銀行股亦向上，招商銀行（滬：６０００３６）走高４﹒４％，中信銀行

（滬：６０１９９８）升１﹒７％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升０﹒７％，興業銀行

（滬：６０１１６６）彈１﹒６％，江蘇銀行（滬：６００９１９）升１﹒１％，浦發銀行

（滬：６０００００）、民生銀行（滬：６０００１６）升近１％，光大銀行

（滬：６０１８１８）、中國銀行（滬：６０１９８８）、交通銀行（滬：６０１３２８）等跟

升。（ｊｔ）

