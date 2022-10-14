《經濟通通訊社１４日專訊》據內媒今午報道，美國暫停對進口太陽能電池和組件徵收雙反

稅，消息刺激ＡＨ股多隻光伏股份造好。報道指出，美國總統拜登暫時免除了對使用中國製的零

部件，在柬埔寨、馬來西亞、泰國或越南組裝的太陽能電池和組件徵收的所有反傾銷或反補貼稅

。針對這些進口電池和組件的反補貼稅流程已實施了兩年。

值得關注的是，美國政府的「最終規定」僅適用於在終止日（即截止日後１８０天）前在美

國使用的、於東南亞完工的電池和組件。因此，規定不適用於中國製造和出口的太陽能電池和組

件，並受到對來自中國的太陽能電池和組件適用的現有反傾銷或反補貼稅的制約。它也不適用於

部分台灣製造和出口的太陽能產品，這些產品受制於適用台灣地區太陽能產品的現有反傾銷稅令

。



＊晶澳科技：公司在東南亞產能不太大＊



此後《２１世紀財經》以投資人身份聯繫到晶澳科技（深：００２４５９）投資者關係部門

，相關負責人確認了上述停徵關稅的真實性。該人士稱，公司在東南亞的產能不太大，到年底一

體化的產能估計為４ＧＷ，而公司總產能到年底預計是５０ＧＷ，這個政策對公司影響不大，未

來相關政策存在不確定性。

晶澳科技收漲７﹒８％，報６７﹒８２元人民幣。Ａ場光伏股今日大面積高收，天合光能

（滬：６８８５９９）飆１１﹒１％，建投能源（深：０００６００）、皇氏集團

（深：００２３２９）、金晶科技（滬：６００５８６）、博威合金（滬：６０１１３７）、德

爾未來（深：００２６３１）等漲停；隆基綠能（滬：６０１０１２）大漲９％，斯萊克

（深：３００３８２）、晶科能源（滬：６８８２２３）等亦彈超７％。（ｗｌ）

