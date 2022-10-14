《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局公布，２０２２年９月份，全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比上漲２﹒８％，漲幅較上月擴大０﹒３個百分點，創２０２０年４月以來近兩年

半新高，符合市場預期。統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，９月份，各地區各部門持續統

籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，採取多種措施全力做好重要民生商品保供穩價，居民消費

市場運行總體平穩。

據測算，在９月份２﹒８％的ＣＰＩ同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為０﹒８個百

分點，新漲價影響約為２﹒０個百分點。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒６％，

漲幅比上月回落０﹒２個百分點。



＊ＣＰＩ環比轉漲，鮮菜價格漲６﹒８％＊



從環比看，ＣＰＩ由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒３％。其中，食品價格上漲１﹒９％，

漲幅比上月擴大１﹒４個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒３５個百分點。食品中，受高溫少雨天

氣影響，鮮菜價格上漲６﹒８％，漲幅比上月擴大４﹒８個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１４

個百分點，佔ＣＰＩ環比總漲幅四成多；豬肉消費需求季節性回升，加之看漲預期下部分養殖戶

壓欄惜售，價格繼續上漲，但在中央儲備豬肉投放等措施作用下，中下旬漲勢有所趨緩，全月平

均上漲５﹒４％；受節日期間消費需求增加影響，雞蛋、蝦蟹類和鮮果價格分別上漲６﹒０％、

２﹒４％和１﹒３％。

非食品價格由上月下降０﹒３％轉為持平。非食品中，工業消費品價格由上月下降０﹒７％

轉為持平，其中受國際油價下行影響，國內汽油和柴油價格分別下降１﹒２％和１﹒３％；夏秋

換季上新，服裝價格上漲０﹒８％。服務價格由上月持平轉為下降０﹒１％，其中受暑期結束及

疫情散發影響，跨區域出行減少，飛機票、賓館住宿和旅行社收費價格分別下降９﹒９％、

２﹒９％和１﹒３％；本地遊和周邊遊增多，交通工具租賃費價格上漲４﹒０％。



＊豬價同比漲幅擴至３６％，非食品價格漲幅回落＊



從同比看，ＣＰＩ上漲２﹒８％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分點。其中，食品價格上漲

８﹒８％，漲幅比上月擴大２﹒７個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒５６個百分點。食品中，豬

肉價格上漲３６％，漲幅比上月擴大１３﹒６個百分點；鮮果和鮮菜價格分別上漲１７﹒８％和

１２﹒１％，食用油、禽肉類、雞蛋和糧食價格分別上漲８﹒３％、７﹒９％、７﹒６％和

３﹒６％，漲幅均有擴大。

非食品價格上漲１﹒５％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒２１個

百分點。非食品中，工業消費品價格上漲２﹒６％，漲幅比上月回落０﹒４個百分點，其中汽油

、柴油和液化石油氣價格分別上漲１９﹒２％、２１﹒０％和１６﹒６％，漲幅均有回落；服務

價格上漲０﹒５％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點。（ｗｌ）

