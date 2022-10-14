《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局公布，２０２２年９月份，全國工業生產者出廠價
格（ＰＰＩ）同比上漲０﹒９％，漲幅較上月大幅回落１﹒４個百分點，為連續第十一個月回落
，漲幅創２０２１年１月以來２０個月最低，亦略低於市場預期的漲１％。統計局城市司首席統
計師董莉娟解讀指，９月份，國際原油等大宗商品價格繼續下降，國內部分行業需求回升，工業
品價格走勢整體下行，但下行態勢趨緩。
據測算，在９月份０﹒９％的ＰＰＩ同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為１﹒３個百
分點，新漲價影響約為負０﹒４個百分點。
＊ＰＰＩ環比跌幅收窄，煤炭、電力等行業轉漲＊
從環比看，ＰＰＩ下降０﹒１％，降幅比上月收窄１﹒１個百分點。其中，生產資料價格下
降０﹒２％，降幅收窄１﹒４個百分點；生活資料價格由下降０﹒１％轉為上漲０﹒１％。國際
原油價格下行帶動國內相關行業價格下降，其中石油和天然氣開採業價格下降３﹒８％，化學原
料和化學製品製造業價格下降１﹒５％，化學纖維製造業價格下降０﹒４％，石油煤炭及其他燃
料加工業價格下降０﹒１％。基建投資項目逐步實施，金屬、水泥等相關行業需求回升，價格降
幅均有收窄。
黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降１﹒７％，降幅收窄２﹒４個百分點；有色金屬冶煉和
壓延加工業價格下降０﹒１％，降幅收窄１﹒９個百分點；非金屬礦物製品業價格下降０﹒４％
，降幅收窄０﹒６個百分點。儲煤需求提升，煤炭開採和洗選業價格由下降４﹒３％轉為上漲
０﹒５％。另外，農副食品加工業價格由下降０﹒２％轉為上漲０﹒８％；電力熱力生產和供應
業價格上漲１﹒３％，漲幅擴大１﹒０個百分點。
＊生產資料價格漲幅同比回落，生活資料價格漲幅擴大＊
從同比看，ＰＰＩ上漲０﹒９％，漲幅比上月回落１﹒４個百分點。其中，生產資料價格上
漲０﹒６％，漲幅回落１﹒８個百分點；生活資料價格上漲１﹒８％，漲幅擴大０﹒２個百分點
。調查的４０個工業行業大類中，價格上漲的有３０個，比上月減少２個。
主要行業中，價格漲幅回落的有：石油煤炭及其他燃料加工業上漲１７﹒２％，回落４﹒１
個百分點；石油和天然氣開採業上漲３１﹒１％，回落３﹒９個百分點；化學原料和化學製品製
造業上漲１﹒０％，回落３﹒５個百分點。價格由漲轉降的有：煤炭開採和洗選業由上漲
８﹒６％轉為下降２﹒７％，非金屬礦物制品業由上漲１﹒４％轉為下降１﹒８％。價格降幅擴
大的有：黑色金屬冶煉和壓延加工業下降１８﹒０％，有色金屬冶煉和壓延加工業下降４﹒４％
，降幅均擴大２﹒９個百分點。價格漲幅擴大的有：電力熱力生產和供應業上漲１０﹒１％，農
副食品加工業上漲７﹒４％，漲幅均擴大０﹒９個百分點。（ｗｌ）
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