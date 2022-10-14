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AH股新聞

14/10/2022 10:11

【數據解讀】華創證券：內地通脹較低幣策不會收緊，料將保持平穩

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局公布的最新數據顯示，９月份，全國居民消費價格
（ＣＰＩ）同比上漲２﹒８％，漲幅較上月擴大０﹒３個百分點，創２０２０年４月以來近兩年
半新高，符合市場預期。當月，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲０﹒９％，漲幅較
上月大幅回落１﹒４個百分點，為連續第十一個月回落，漲幅創２０２１年１月以來２０個月最
低，亦略低於市場預期的漲１％。
　　華創證券投資顧問部總經理屈慶指出，數據整體符合市場預期，９月以來食品價格漲的較快
，如豬肉、蔬菜帶來ＣＰＩ的回升，另外經濟偏低迷，核心ＣＰＩ還是相對較低。ＰＰＩ方面，
因為油價及其他大宗產品價格下跌，形成了比較大的向下的壓力，加上基數效應的影響。
　　他認為，政策上不會因通脹發生太大變化，現在政策的落腳點還是在經濟，而不在通脹，內
地現在通脹還比較低，政策也不太可能主動收緊，但由於匯率的問題，後面過度放鬆的可能性也
不太大，再加上中國經濟開始弱復甦，現在政策更多的還是保持平穩，依賴已經出台的政策更多
地落實，形成更多的實物工作量。（ｗｌ）

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