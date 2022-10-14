《經濟通通訊社１４日專訊》統計局公布的最新數據顯示，９月份，全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比上漲２﹒８％，漲幅較上月擴大０﹒３個百分點，創２０２０年４月以來近兩年

半新高，符合市場預期。當月，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲０﹒９％，漲幅較

上月大幅回落１﹒４個百分點，為連續第十一個月回落，漲幅創２０２１年１月以來２０個月最

低，亦略低於市場預期的漲１％。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，今年下半年起內地ＣＰＩ運行中樞

較上半年有較為明顯的抬升，但同比漲幅迄今仍未階段性突破３％，結構性通脹壓力有所加大但

仍處於可控範圍。下一階段，貨幣政策思路有望繼續兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內

部均衡和外部均衡，加大穩健貨幣政策實施力度。



＊預計核心ＣＰＩ繼續低位運行＊



值得關注的是，核心ＣＰＩ同比漲幅比８月回落０﹒２個百分點，說明社會有效需求的弱修

復帶來核心ＣＰＩ繼續趨軟，價格沿產業鏈仍需時傳導。受到疫情衝擊、外部環境變化等多重因

素影響，需求不足仍是當前經濟運行中較為突出的矛盾，國內需求恢復相較於生產恢複比較緩慢

，預計核心ＣＰＩ將繼續在低位運行。

但隨著各項支持性政策落地生效、宏觀經濟保持弱復甦態勢、經濟恢復基礎進一步鞏固，預

計需求對國內生產的帶動效應將穩步增強、核心ＣＰＩ將穩步走出低位的狀況。（ｗｌ）

