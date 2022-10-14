  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

14/10/2022 10:51

【數據解讀】光銀：ＰＰＩ回落舒緩下游成本壓力，警惕輸入型通脹

　　《經濟通通訊社１４日專訊》光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，９月ＣＰＩ走高
，但繼續位於３％以內，主要受豬、菜價格漲幅擴大推動，豬肉季節消費回升、局部極端氣候影
響擾動二者短期供給；非食品價格溫和，核心ＣＰＩ同比處於１時代，一定程度反映整體消費需
求偏弱；政策重心繼續圍繞擴內需，同時繼續實施保供穩價政策。
　　受大宗商品價格回落、基數效應及保供穩價政策影響，９月ＰＰＩ同比漲幅延續回落態勢，
有助於舒緩部分中下游製造業成本壓力。但扣除基數因素，再考慮到地緣衝突、海外高通脹、歐
洲能源危機潛在外溢影響等，國內仍需要防範潛在輸入型通脹壓力。
　　統計局公布的最新數據顯示，９月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲２﹒８％，漲
幅較上月擴大０﹒３個百分點，創２０２０年４月以來近兩年半新高，符合市場預期。當月，全
國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲０﹒９％，漲幅較上月大幅回落１﹒４個百分點，為
連續第十一個月回落，漲幅創２０２１年１月以來２０個月最低，亦略低於市場預期的漲１％。
（ｗｌ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金