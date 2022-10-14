《經濟通通訊社１４日專訊》光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，９月ＣＰＩ走高

，但繼續位於３％以內，主要受豬、菜價格漲幅擴大推動，豬肉季節消費回升、局部極端氣候影

響擾動二者短期供給；非食品價格溫和，核心ＣＰＩ同比處於１時代，一定程度反映整體消費需

求偏弱；政策重心繼續圍繞擴內需，同時繼續實施保供穩價政策。

受大宗商品價格回落、基數效應及保供穩價政策影響，９月ＰＰＩ同比漲幅延續回落態勢，

有助於舒緩部分中下游製造業成本壓力。但扣除基數因素，再考慮到地緣衝突、海外高通脹、歐

洲能源危機潛在外溢影響等，國內仍需要防範潛在輸入型通脹壓力。

統計局公布的最新數據顯示，９月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲２﹒８％，漲

幅較上月擴大０﹒３個百分點，創２０２０年４月以來近兩年半新高，符合市場預期。當月，全

國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲０﹒９％，漲幅較上月大幅回落１﹒４個百分點，為

連續第十一個月回落，漲幅創２０２１年１月以來２０個月最低，亦略低於市場預期的漲１％。

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