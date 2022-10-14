  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

14/10/2022 14:00

《中國要聞》財政部劉昆：各國應加強宏觀政策協調應對全球性挑戰

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國財政部部長劉昆以視像方式出席二十國集團（Ｇ２０）財
長和央行行長會議時指出，當前全球經濟形勢更加複雜嚴峻，Ｇ２０各方應共克時艱、共謀發展
、共促合作，堅持真正的多邊主義，推動全球發展倡議落地生根。
　　劉昆提出，要加強宏觀政策協調，應對通脹、糧食和能源安全等全球性挑戰，防止一些國家
政策調整產生嚴重負面外溢效應；廣泛動員發展融資，客觀分析債務脆弱性問題成因，穩妥開展
債務處理，世界銀行等多邊債權人和商業債權人也應按照「共同行動、公平負擔」原則開展債務
處理。
　　此外，要促進基礎設施投資，充分發揮Ｇ２０凝聚共識和動員資源的作用，提供更多高質量
、惠民生、可持續的基礎設施投資；堅持共同但有區別的責任和各自能力原則，在發展框架內推
進應對氣候變化國際合作；共建公平、可持續的現代國際稅收體系，充分考慮各國國情和各方關
切，推進應對經濟數字化稅收挑戰雙支柱方案相關工作。
　　他強調，中國將堅持穩中求進，推動有關政策措施落地，為世界經濟復甦提供強大動能和更
廣闊的市場機會。（ｃａ）
　
　
　

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

上一篇新聞︰14/10/2022 14:43  《Ａ股焦點》鋰電、鋰礦股走強，電池級碳酸鋰價格持續上漲

下一篇新聞︰14/10/2022 13:57  《Ａ股焦點》據報天津首套房商貸利率最低降至３﹒９％，地產股揚

其他AH股新聞
More

14/10/2022 14:45  《Ａ股異動》中遠海能Ａ一度漲停，現報１７﹒１５元人幣

14/10/2022 13:52  《中國要聞》財新：商人蔡雲峰自殺，公開舉報甘肅公安廳原副廳長

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金