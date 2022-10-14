《經濟通通訊社１４日專訊》中國財政部部長劉昆以視像方式出席二十國集團（Ｇ２０）財

長和央行行長會議時指出，當前全球經濟形勢更加複雜嚴峻，Ｇ２０各方應共克時艱、共謀發展

、共促合作，堅持真正的多邊主義，推動全球發展倡議落地生根。

劉昆提出，要加強宏觀政策協調，應對通脹、糧食和能源安全等全球性挑戰，防止一些國家

政策調整產生嚴重負面外溢效應；廣泛動員發展融資，客觀分析債務脆弱性問題成因，穩妥開展

債務處理，世界銀行等多邊債權人和商業債權人也應按照「共同行動、公平負擔」原則開展債務

處理。

此外，要促進基礎設施投資，充分發揮Ｇ２０凝聚共識和動員資源的作用，提供更多高質量

、惠民生、可持續的基礎設施投資；堅持共同但有區別的責任和各自能力原則，在發展框架內推

進應對氣候變化國際合作；共建公平、可持續的現代國際稅收體系，充分考慮各國國情和各方關

切，推進應對經濟數字化稅收挑戰雙支柱方案相關工作。

他強調，中國將堅持穩中求進，推動有關政策措施落地，為世界經濟復甦提供強大動能和更

廣闊的市場機會。（ｃａ）







