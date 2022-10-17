《經濟通通訊社１７日專訊》安德利Ａ股（滬：６０５１９８）現跌停，報２０﹒４５元（
人民幣．下同），跌９﹒９９％，最高價２２﹒３元；成交２４５﹒０５萬股，成交金額
５１９８﹒９２萬元；量比９﹒４倍，換手率２﹒９３％。（ｅｄ）
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17/10/2022 09:48
《Ａ股異動》安德利Ａ跌停，現報２０﹒４５元人幣
《經濟通通訊社１７日專訊》安德利Ａ股（滬：６０５１９８）現跌停，報２０﹒４５元（
人民幣．下同），跌９﹒９９％，最高價２２﹒３元；成交２４５﹒０５萬股，成交金額
５１９８﹒９２萬元；量比９﹒４倍，換手率２﹒９３％。（ｅｄ）
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