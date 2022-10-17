《經濟通通訊社１７日專訊》中國人民保險（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布，今
年首三季原保險保費收入約４９９７億元（人民幣．下同），比去年同期的約４５４３﹒８２億
元升９﹒９７％。
該集團指，首三季中國財險（０２３２８）、人保壽險及人保健康所獲得的原保險保費收入
分別為約３８１０﹒２４億、８２４﹒６５億及３６２﹒１４億元，同比分別升１０﹒２％、
５﹒８％和１８﹒２％。（ｗｈ）
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17/10/2022 07:53
《國企紅籌》中國人保（１３３９）首三季保費收入升１０％
《經濟通通訊社１７日專訊》中國人民保險（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布，今
年首三季原保險保費收入約４９９７億元（人民幣．下同），比去年同期的約４５４３﹒８２億
元升９﹒９７％。
該集團指，首三季中國財險（０２３２８）、人保壽險及人保健康所獲得的原保險保費收入
分別為約３８１０﹒２４億、８２４﹒６５億及３６２﹒１４億元，同比分別升１０﹒２％、
５﹒８％和１８﹒２％。（ｗｈ）
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