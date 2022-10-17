《經濟通通訊社１７日專訊》中國人民保險（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布，今

年首三季原保險保費收入約４９９７億元（人民幣．下同），比去年同期的約４５４３﹒８２億

元升９﹒９７％。

該集團指，首三季中國財險（０２３２８）、人保壽險及人保健康所獲得的原保險保費收入

分別為約３８１０﹒２４億、８２４﹒６５億及３６２﹒１４億元，同比分別升１０﹒２％、

５﹒８％和１８﹒２％。（ｗｈ）

