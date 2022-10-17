《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中共二十大新聞中心舉行首場記者招待會

，國家發改委副主任趙辰昕表示，國內外有一些聲音，認為「以國內大循環為主體」，就意味著

中國要在對外開放上進行大幅收縮，甚至講要搞自給自足的經濟。這種理解是錯誤的。習近平總

書記多次強調，構建新發展格局是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環。將堅定不移

著力暢通國民經濟循環，堅定實施擴大內需戰略，持續深化改革破除體制機制障礙，加快建設更

高水平開放型經濟新體制，促進國內國際循環順暢聯通。

他又表示，一段時間以來，經濟全球化遭遇「逆風逆流」，一些國家想實行「脫勾斷鏈」、

構築所謂的「小院高牆」，但世界決不會退回到相互封閉、彼此分割的狀態，開放合作仍是歷史

潮流，互利共贏依然是人心所向。中國經濟是一片大海，世界經濟也是一片大海，世界上的大海

大洋都是相通的。中國將始終站在歷史正確的一邊，決不被逆風和回頭浪所阻，高舉構建人類命

運共同體旗幟，積極踐行真正的多邊主義，堅定不移全面擴大開放，推動經濟全球化朝著更加開

放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

