《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中共二十大新聞中心舉行首場記者招待會

，國家發展改革委黨組成員、副主任趙辰昕表示，要避免疫情防控簡單化、一刀切和層層加碼，

確保企業正常生產經營。持續推進５個方面的重點工作支持國產業鏈供應鏈的安全穩定。

一是立足中國產業規模優勢、配套優勢和部分領域的先發優勢，打造一批優勢長板產業，提

升重點領域全產業鏈競爭優勢。聚焦國計民生、戰略安全等關鍵領域，緊盯「卡脖子」薄弱環節

，按照「揭榜掛帥」、賽馬等機制，一體推進短板攻關、迭代應用和生態培育。堅決打贏關鍵核

心技術的攻堅戰。

二是穩定工業生產，堅決避免疫情防控的簡單化、一刀切和層層加碼等問題，努力確保工業

園區有序運轉，企業能夠正常的生產經營，持續抓好物流的保通保暢，著力做好能源原材料安全

保護。

三是優化產業布局，避免盲目投資重復建設，深入實施國家戰略性新興產業集群發展工程，

構建了產業集群梯次發展的體系，培育一批各具特色、優勢互補、結構合理的戰略性新興產業增

長的引擎。



＊鼓勵外資加大高端製造、高技術等領域的投資＊



四是深化開放合作，促進外貿產業鏈供應鏈暢通運轉，支持跨境電商海外倉等發展，提高利

用外資的質量，鼓勵外資加大高端製造、高技術等領域的投資，支持外資研發中心創新發展，務

實推動國際合作，高質量共建「一帶一路」。還要推動ＲＣＥＰ高質量實施，用好各類多邊機制

，構建互利共贏的產業鏈供應鏈、國際合作體系，持續打造市場化、法制化、國際化的營商環境

，更大激發市場的活力和社會的創造力。

五是著力推動已經出台的穩增長政策真正落地見效，特別是加大對中小微企業的疏困解難。

強化市場監管，持續抓好大宗商品原材料保供穩價，完善產業鏈供應鏈風險監測體系，切實保障

重要產業鏈供應鏈安全穩定運行。

