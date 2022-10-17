《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中共二十大新聞中心舉行首場記者招待會

，就中美商會、中歐商會表示外國企業高管無法前往中國，影響在華投資熱情，國家發改委黨組

成員、副主任趙辰昕表示，對外開放是中國的基本國策和鮮明的標識，中國擴大高水平開放的決

心不會變，同世界分享發展機遇的決心不會變，朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發

展的決心也不會變。他稱，當前中國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，吸引外資也面臨

新的形勢。將和有關方面一起推進高水平對外開放，加大吸引外資的政策力度，更好地發揮外資

促進高質量發展，暢通國內國際雙循環的積極的作用。



＊加大製造業引資力度，推動重大外資項目落地＊



第一，進一步加大鼓勵外商投資的力度，會發布實施２０２２年版《鼓勵外商投資產業目錄

》，進一步擴大鼓勵外商投資的範圍，加大了先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等

領域，以及中西部和東北地區對外商投資的支持力，為外商投資提供更有吸引力的政策環境。會

出台以製造業為重點，促進外資擴增量、穩存量、提質量的政策措施，加大製造業引資的力度，

著力解決外商投資企業面臨的突出問題，全面加強外商投資促進和服務，推動利用外資高質量的

發展。

第二，進一步推動重大外資項目落地。推出第六批重大外資項目，在中央層面給予產業規劃

、用地、環評、能耗等政策的支持。及時協調解決外資項目的在投資、生產、經營的過程中遇到

的困難，保障項目都能夠順利落地實施。

三是進一步優化外資企業服務。加大對外資企業的服務，更加積極主動地向外資企業宣介有

關政策措施，通過多種方式為外資企業和地方搭建投資合作的最新政策，持續優化營商環境，落

實准入前國民待遇、負面清單管理等制度，與有關部門和地方一起在做好新冠肺炎疫情防控的前

提下，為國際投資交流合作提供更多的便利。

１－８月，中國利用外資轉化成為８９２７﹒４億元人民幣，按照可比口徑同比增長了

１６﹒４％，其中高技術產業利用外資同比增長了３３﹒６％，東部、中部、西部地區分別增長

了１４﹒３％、２７﹒６％和４３％。

