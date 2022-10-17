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AH股新聞

17/10/2022 09:40

【新冠肺炎】上海昨新增３２例本土新冠陽性感染者，四地升中風險

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海衛健委通報，昨日（１６日）上海新
增本土無症狀感染者３２例，均在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例７例和無
症狀感染者３１例，均在閉環管控中發現。根據疫情所涉區域，上海新增４個中風險區。
　　自７月３日以來，上海累計發現本土新冠感染者１３２４例。目前上海共有中風險地區６８
處。

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