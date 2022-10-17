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AH股新聞

17/10/2022 17:50

《國企紅籌》華電國際首三季累計完成發電量按年增３﹒５２％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》華電國際電力股份（０１０７１）（滬：６０００２７）公布
，公司及其子公司按照中國會計準則財務報告合併口徑計算的今年前三季度累計完成發電量
１﹒６７億兆瓦時，完成上網電量１﹒５７億兆瓦時，按照可比口徑分別較上年同期增長
３﹒５２％和３﹒３２％，主要原因是三季度集團發電機組所在區域用電需求較旺。期內，集團
的平均上網電價為每兆瓦時５１６﹒５６元人民幣。（ｈｙ）

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